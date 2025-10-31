十五届国会十次会议：建议禁止利用人工智能编造、传播虚假信息

在第十五届国会第十次会议上，10月31日上午，国会听取了关于各法律草案的呈文和审查报告，包括：《〈国防、安全和工业员工法〉若干条款修改补充法（草案）》、《网络安全法（草案）》、《国家机密保护法（修订草案）》、《有关安全和秩序的10项法律若干条款修改补充法（草案）》、《〈国际条约法〉若干条款修改补充法》（草案）、《数字化转型法》（草案）、《高科技法（修订草案）》及《技术转让法（修订草案）》等。



公安部部长梁三光作了关于《〈国防、安全和工业员工法〉若干条款修改补充法（草案）》、《网络安全法（草案）》和《国家机密保护法（修订草案）》、《有关安全和秩序的10项法律若干条款修改补充法（草案）》等四项法律的呈文，指出制定和颁布这4部法律的目的是确保法律规定与国家机关机构改革、两级地方政府组织架构调整相适应；满足现实中迫切的要求，符合推动科技、创新和国家数字化转型的重大主张。



关于《网络安全法（修订草案）》，审查机构建议对被禁止的行为进行全面审查和补充，特别是应增加禁止利用人工智能来编造、篡改、传播虚假信息，或冒用他人身份以进行诬陷、诈骗，危害国家安全和社会秩序的行为。同时，建议不要重复规定《刑法》中已明确的行为。



在《有关安全和秩序的10项法律若干条款修改补充法（草案）》中，关于《在越南外国人出入境和居留法》，对有关外国人签证、临时居留卡优惠政策、外国人临时居留期限、永久居留卡签发权限等内容进行修改和补充。



外交部长黎怀忠作关于《〈国际条约法〉若干条款修改、补充法（草案）》的呈文时明确指出，该法案的主要内容集中于三个方面：一是解决当前在有关谈判、签署、批准、核准、修改、补充、延长及执行关于官方发展援助（ODA）和优惠贷款等国际条约程序中的一些困难与障碍，确保符合《公共债务管理法》的规定；二是削减并简化相关流程与手续；三是落实国际条约签署工作的分级管理与权力下放。

在今天上午的会议上，国会还听取了关于三个法律草案的呈文和审查报告，即：《数字化转型法（草案）》、《高科技法（修订草案）》以及《〈技术转让法〉若干条款修改补充法(草案)》。



科技与环境部部长阮孟雄在作呈文时表示，制定《数字化转型法》是十分必要的，旨在完善国家数字化转型的法律体系，建立跨部门的数字化转型法律框架；调整数字环境中各主体之间的关系；推动全面数字化转型进程；加强国际合作与融入。该法律将对数字化转型作出规定，包括：数字化转型基础设施；数字政府以及政治体系各机关的数字化转型；数字经济；数字社会以及保障数字化转型的措施。



国会科学、技术与环境委员会一致同意按照简化程序颁布《数字化转型法》（草案）、《高科技法（修订草案）》及《〈技术转让法〉若干条款修改补充法》，并建议主编机关继续审查、对照草案中的规定与其他相关法律，确保法律体系的统一性与协调性。（完）