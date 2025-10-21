十五届国会十次会议：坚决疏通堵点，加快公共投资资金拨付进度

按照第十五届国会第十次会议日程，10月21日上午，国会代表们在分组会议上就2025年经济社会发展计划实施情况及2026年预期规划展开讨论。代表们多角度分析了近期取得的成就、机遇与挑战，并就实现增长目标提出了解决方案。



大多数代表发言指出，要实现“走向大海”的愿景，越南需要继续更新思维、完善制度、发挥国内资源，同时控制风险、巩固社会保障基础，营造可持续发展的环境。



战略视野与发展渴望的目标



大部分代表高度评价政府报告，认为这是全面总结，生动反映了在经历全球多重变动后的越南经济生机。



“我对总理的报告印象深刻。这是一份全面、完整的报告，清晰体现了国家在新发展阶段的宏大愿景。”河内代表谢廷诗说道。



河内代表阮氏兰表示，2025年、2021-2025五年期经济社会发展执行情况及2026年经济社会发展计划的报告，反映了国家五年来的总体积极图景，同时代表也认同报告提出的成果。



河内代表阮英智认为，政府总理在国会上所做报告充满“情感”、责任与热忱，他对报告中指出的“经济高增长、实现目标、稳定宏观经济、控制通胀、保障经济重大平衡”的评估印象深刻。“这是非常艰难的工作，但我们做到了。”他发言说。

在讨论国家新发展阶段目标时，许多代表对政府总理提及政府将推动突破性机制、政策以有效开发海洋、地下、太空“三空间”、“走向大海、深探地下、飞向太空”的论述表示赞同，认为这是国家具有战略视野、强大发展愿景的目标。



坚决疏通堵点，加快公共投资资金拨付进度



除了取得的积极成果外，多位代表指出，制约可持续发展的诸多不足与挑战迫使政府在未来采取更加坚决、同步的解决方案。尽管被视为重要动力，但公共投资资金拨付进度仍然缓慢。截至2025年10月中旬，全国拨付率仅约50%，低于预期。许多代表强调，公共投资资金拨付不仅关系预算支出，更关系就业与民生。



还有不少代表对房价，尤其是公寓价格快速上涨表示担忧，这给中等收入群体带来巨大压力；同时，黄金市场波动剧烈。太原省代表阮林成认为，房地产市场与黄金市场是反映经济社会趋势、健康与稳定的重要“尺标”，建议政府在监管、引导方面采取更有力措施，既确保黄金市场按供需规律运作，又保持房地产市场健康发展。他指出，良好管理并非压制买卖交易，而是国家创造透明、稳定环境，让市场按正确方向自然运作。



此外，一些代表警示假货、劣质商品问题日益复杂。太原省代表阮氏水表示，就在10月内，相关部门已查处多起严重案件，如冒牌Lavie矿泉水，或自2018年以来生产逾300万瓶假灭火器并供应多地，刚被有关部门发现并立案。她强调，选民和国会代表对此非常关切，因为它直接关系人民的生命、安全与财产。



代表们还特别关注高科技犯罪、网络诈骗问题。广治省代表何士同强调，这是“当前社会非常棘手的问题”，“给国家财产与信誉造成巨大损失”，并建议政府加强高科技犯罪防控能力，加强公安、边防、外交部门在跨国诈骗打击、调查、处理上的协作。



强调气候变化影响日益明显，例如刚过去的第10号、第11号台风在多个省份造成重大损失，多位代表建议将防灾减灾纳入国家战略优先方向，并同时投资现代化预警、监测系统。



关于向两级地方政府模式转型是重大转折，但一些代表建议应做好人力、设施与分权机制的充分准备。



国会代表陈青敏高度评价代表们的意见，尤其是关于分权、授权、两级地方政府模式运行的建议时明确指出，中央政治局、中央书记处已多次召开会议，甚至每周会议，指导政府党委、国会党委、各部委解决、破解难题。



陈青敏表示，在新模式初期实施中，某些领域各级部门的功能、任务划分仍重叠、不协调；加之设施、地理距离、信息技术基础设施等方面存在一些不足，相关指导文件尚未统一或及时颁布。“这些问题，同志们请放心，政治局已指示国会党委、政府党委继续审核、调整，对已由法律规定的内容必须制定条例、细则，创造便利条件使地方政府有效运行”，陈青敏强调。



内务部长范氏青茶表示，从整体来看，经调整后的两级地方政府正在良好运作，没有中断或脱节。自上而下的一体化、协同、统一从中央到地方得到保障。许多地方有好的、创新做法，有助于提升调整后机构运作效率。



她指出，代表们的担忧是完全合理的，同时透露，目前中央向地方的授权水平约为56%。这一数字与实际需求相比仍然偏低，需要继续调整以便地方能真正决策并承担责任。



范氏青茶称，目前重点任务是完善整个两级地方政府运行制度，其中优先完成行政单位分类和城市标准。各部委正在紧急审核全面机制、工资、补贴与社会保障制度，以适应行政单位分类。（完）