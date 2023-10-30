十五届国会六次会议：国会质询和回答质询内容将围绕四大领域

10月30日下午，国会主席王廷惠主持召开会议，旨在核查第十五届国会第六次会议质询和回答质询活动的准备工作。

会议上，国会秘书长、国会办公厅主任裴文强就第十五届国会第六次会议质询和回答质询活动的准备工作作了报告。

在王廷惠发表讲话后，与会代表共同讨论关于质询和回答质询活动的方式和时间。

政府总理范明政在会上发表讲话时高度评价第十五届国会第六次会议质询和回答质询活动的准备工作。此次会议上的讨论意见将有助于找出最有效的质询方式，从而为提升国会的效力、效率和信誉度作出贡献。

范明政认为，质询和回答质询活动的目标是能够确认所取得的成果，同时对所存在的不足作出评估和吸取经验，让国会有效发挥最高监督的作用。从而寻找符合于实际情况和党的领导政策的解决方案，帮助国家度过困难时期并继续向前迈进。

王廷惠在发表总结讲话时强调，质询和回答质询活动将围绕宏观和综合经济、行业经济、文化与社会、司法、内政与国家审计等四大领域。

质询和问答质询活动将在两天半进行。每个领域的时间约为160 ~170分钟，但将根据实际情况灵活调整；需要按照第十四届国会10项决议质询政府各成员和各行业负责人的“承诺”落实情况，而不是就当前的热点问题进行质询。

本着这种精神，王廷惠建议国会秘书长及国会相关机构为质询和回答质询工作作出精心、充足的准备。（完）