十五届国会八次会议第一阶段：工作亮点纷呈

10月20日第一个工作日，国会召开全体会议，讨论并表决通过选举梁强为2021-2026年任期越南社会主义共和国主席的决议草案。在国会选举后，国家主席梁强宣誓就职。



质询会取得圆满成功



第一阶段的质询和回答质询活动取得了圆满成功，质询内容围绕三大问题，包括银行、卫生和信息和传媒。接受质询的部长和部门负责人表现出了高度的责任感，坦诚不回避地回答了许多复杂的问题，说明和澄清了国会代表提出的多个问题，同时提出了不少解决方案。

越南国会主席陈青敏。图自越通社

国会主席陈青敏评价说，质询内容符合实际要求，“正确”，“击中”了选民、人民和国会代表关心的问题；继续肯定这是国会有效、直接的最高监督形式。



完善国家预算收支法律



11月4日和5日上午，国会代表讨论了以下内容：2024年经济社会发展计划执行情况； 2025年预计社会经济发展计划；《宪法》实施情况；国会法律、决议和国会常委会的法令、决议的执行情况；2021-2030年国家土地使用规划调整主张及2050年愿景；关于越南外贸股份商业银行（VCB）国有资本追加政策等。



与会代表就国家预算、中期公共投资计划、预算外财政资金规划等提出了许多重要意见，为经济社会发展提供了保障。



讨论国家重大问题



国会第八次会议第一阶段框架下，国会听取了有关南北高铁项目投资政策的呈文和相关审查报告。其中，政府建议修建一条新的双线铁路，轨距1435毫米，设计时速350公里；项目于2027年开工建设，力争2035年全线基本竣工。项目初步总投资额约170万越盾（约合673.4亿美元）。

得乐省国会代表在会议上提出质询。图自越通社

在此期间，国会投票通过了《关于2025年国家预算的决议》和《关于中央预算安排方案的决议》。



会议讨论了2030年毒品防治国家目标计划的投资主张。代表们基本同意对该计划进行投资，以具体落实党和国家有关毒品防治的政策、法律和国际承诺；集中解决紧迫关键问题，克服毒品防治工作的不足之处。



按计划，第八次会议第二阶段将于11月20日至30日举行。 （完）