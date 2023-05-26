十五届国会五次会议：提请国会对胡志明市发展特殊政策进行审议

据呈文，决议草案制定的目标在于制定卓越和特殊的机制和政策来发挥胡志明市的潜力、优势和创造突破口，疏通该市经济社会发展中的“瓶颈”，为胡志明市建设和发展，实现政治局和国会的决议中所提出的目标做出积极的贡献。



决议草案的主要内容着重7大机制和政策，涉及44个具体内容。这就是在关于胡志明市发展特殊政策和机制试行的第54/2017/QH14号决议、其他地方特殊机制的决议和提请国会各法律草案中规定的政策。