医疗旅游：助力越南旅游发展并提升医疗质量的新动力

价值数十亿美元的潜力市场

据国际报告，2024年全球医疗旅游市场规模约达1000亿美元，预计未来年均增长15%至25%。越南也不例外，国内医疗旅游市场规模取得了显著增长，2024年达7亿美元。预计到2033年有望达近40亿美元，年均增长率达8%，远高于全球平均水平。

越南卫生部副部长陈文舜表示，医疗旅游正成为战略发展方向，将高质量医疗服务与富有吸引力的旅游体验相结合，既创造外汇收入，又提升国家形象和地位。他指出，越南具备成为全球医疗旅游热点的诸多条件。

现实表明，诸如心血管介入、器官移植、试管婴儿（IVF）、美容牙科等复杂医疗技术都可以在越南进行，而其费用显著低于发达国家。越南卫生部诊疗管理局局长何英德表示，在越南植牙费用约为1000至1200美元，而在美国可高达约5000美元。越南的等待时间不长，而许多国家即便是常规手术也需等待数月甚至半年。专家认为，如果得到科学、系统化的投资，越南医疗旅游完全可以实现突破性发展，每年从国际客源和侨胞中创造数十亿美元的收入。

国家医疗旅游的发展战略

越南拥有多个被联合国教科文组织认可的自然与文化遗产，如下龙湾、峰牙-已榜、岘港和芽庄的海滩以及河内、顺化的历史遗迹等，加之政治社会稳定、人民友善，曾经成功主办多场大型国际活动，使越南具备发展度假旅游与医疗旅游结合模式的优势。疫情前，每年赴越南使用医疗服务的国际游客约30万人次。

附图 图自越通社

为充分挖掘现有潜力，越南卫生部制定了2025~2030年阶段高质量诊疗服务及促进医疗旅游发展方案。

除规范医疗服务质量外，卫生部及相关单位正在为国际游客制定一系列医疗旅游套餐，如短期治疗、IVF、整形外科、美容牙科、治疗后康复等套餐。

该方案的另一核心任务是参照美国JCI标准，制定一套适用于能够接收国际患者的医疗检查和治疗机构的质量标准。这是目前最严格的国际标准，被视为医院进入全球市场的“通行证”。

何英德认为，越南医疗旅游的吸引力不仅在于价格低廉，还在于高水平的医生、现代化的设备和周到的服务态度。客户满意度不仅带来收入，而且有助于打造国家品牌，巩固越南作为安全、友好和专业旅游目的地的形象。

按该计划，卫生部将与出入境管理机构协调，提出调整签证政策的建议，为国际游客赴越南接受医疗服务提供便利。同时，卫生部门将加强与国际保险公司的合作，确保治疗费用支付便捷，并按照国际标准整合医疗数据。

除经济价值外，医疗旅游在提升医疗能力、培养人力资源、促进医疗管理标准化方面具有长远意义。对国际游客而言，这不仅是治疗之旅，也是体验越南风土人情的机会。对国内人民而言，该领域的发展将有助于改善医疗服务质量。（完）