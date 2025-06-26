北江荔枝季热潮吸引大量游客 打造农旅融合新亮点

盛夏时节，越南“荔枝之都”北江省迎来一年中最热闹的收获季。漫山遍野的荔枝挂满枝头，尤其在陆岸、新安、储市等主产区，果园采摘与乡村旅游活动如火如荼。荔枝不仅是北江的支柱农产品，更正逐步转型为具有地域特色的夏季旅游品牌，成为推动中部丘陵地区农旅融合发展的重要引擎。

作为全省最早成熟的荔枝产区，新安县素有“荔枝旅游之门”美誉。从5月中旬起，富和、高尚、新中、合德等乡陆续进入采摘高峰，红果绿叶相映成景，吸引大量游客前来体验田园乐趣。

新安县现有荔枝种植面积约1300公顷，年产量达1.5万吨，其中大部分达到VietGAP与GlobalGAP标准。越来越多果农将果园开放为“体验式乐园”，推出“采果游园”“即采即食”等活动，提升农产品附加值。

富和乡果农陈德亨表示，按GlobalGAP标准种植不仅确保果品质量、满足出口要求，同时有助于改善生态环境。他的家庭果园已设置导览标识和游客接待区，迎接国内外游客回访，带来稳定收益。

游客也有良好反馈。来自河内的阮玉英女士首次体验采摘后表示：“亲手摘果、现场品尝，非常新鲜。若加强宣传推广，这里有望成为夏日旅游的热门目的地。”

为拓展旅游潜力，新安县正携手旅行社推出“早熟荔枝季之旅”，结合果园参观、特产品尝、文化遗迹探索与互动体验。同时，政府鼓励村民参与社区旅游服务，打造多个“打卡”景点。过去两年，新安接待游客近1万人次，旅游收入约达30亿越盾。

在陆岸县与储市，荔枝种植面积更为广阔，产量更高，旅游氛围亦更加浓厚。旺季期间，甲山、青海、红江、新木等乡镇人流如织。

陆岸县荔枝种植面积超过1.75万公顷，今年主推“陆岸荔枝——越南水果精华”品牌，储市则启动“储市荔枝季”旅游计划，突出“一日农民”体验主题，打造“把市场带进果园，把游客引进农家”的全链条旅游模式。

在储市青海坊，越南花园（Garden Việt）社区旅游合作社已组织数十个国内旅行团前来参观体验，活动价格从15万至35万越盾不等。游客不仅可在导游引导下采摘、品果，还能了解种植流程、参加野餐、钓鱼、皮划艇等活动，品尝地道美食如蚂蚁蛋、三色糯米、烤乳猪等，满足多样化休闲需求。

值得一提的是，国道31号陆岸至储市沿线已成为独特的“荔枝路”和“荔枝集市”，红色果实装点沿途，运果车辆络绎不绝。游客可在多个称重点打卡拍照、了解果品分拣包装流程，沉浸式体验北江“红色夏天”的活力风貌。

便捷的交通、丰富的活动和良好的服务，使“荔枝季旅游”成为家庭出游新选择。来自河内的阮黄先生在儿子完成升学考试后专程带全家前来放松。他说：“既放松又富有教育意义，孩子亲手采果、了解绿色农产生产流程，是很难得的实地课程。”

陆岸县常务副主席武文垂介绍，近年来，该县不断创新形式举办“夏日之色”“陆岸荔枝季”等文旅活动，吸引数十万游客前来。今年将继续推动标准化果园建设、农民旅游技能培训，发展以青海、甲山、护塔、新木、新山等乡镇为重点的社区旅游。

荔枝季不仅见证着北江的丰收，也为该省注入新的人气与活力。在“荔枝走出去”的同时，北江正迈向农业与旅游协调发展的可持续新阶段。

（完）