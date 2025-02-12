北江省纾解困难 加快非国有资金投资项目施工进度

北江省人民委员会副主席梅山表示，今后该省将集中精力，纾解各困难，加快省境内非国有资金投资项目施工进度。

北江省国家管理机关一贯奉行“同企业并肩同行”的主张，积极援助投资者、企业纾解生产经营中面临的困难和障碍，尤其是各项目征地拆迁补偿工作。

县级和乡级人民委员会要加强宣传、解释和动员工作，在人民群众中国凝聚共识；集中精力解决基层面临的难题；制定解决每个项目面临各障碍的具体计划；对于已经依法解决但群众未自觉交还土地的情况，坚决强制执行；集中精力进行剩余土地的征地、拆迁补偿工作（对于已经多次分批交地的项目），以帮助投资方完成整个项目的土地交接工作。

北江省加强对当地投资项目的管理和监督工作，严格处理涉及违法行为，特别是那些进度缓慢、延长、停工的项目。

与此同时，组织对进度滞后的项目进行监察、检查和核查，重点关注那些能力较弱、无法推进项目的投资方；发现关于规划、土地、环境、消防、投资建设、房地产经营等方面的违法行为，及时提出处理意见和建议。

投资方同各县、市人民委员会在各项目征地拆迁补偿工作中保持紧密配合；在实施项目过程中严格遵守法律法规，特别是在投资、土地、建设、环境、治安等方面的法律法规。按计划推进项目，在土地交接、建设许可发放后加快施工进度，尽量减少出现问题。

目前，北江省正在实施多个非预算项目。其中，工业园区内的生产经营项目47个；工业园区外的项目93个；小区、居民区、住房和保障性住房项目201个。

在省境内投入运营的生产经营项目已为经济社会发展做出了重要贡献，推动了地区经济增长和产业结构转型。同时，这些项目还为省财政收入、出口增长、创造就业和提高地方居民收入等做出了积极贡献，并通过企业内部培训系统或与外部培训机构的合作提升了省内劳动力的质量。

小区、居民区和住宅项目投入使用后，为省内各校区和居民区带来了新的面貌，形成了更好的生活空间，明亮、绿色、清洁、美丽的环境，基础设施得到全面投资，推动了城乡和山区的城市化进程。此外，项目满足了住房需求，促进了房地产市场发展，创造了商业、服务和社会用地基金，为吸引投资和推动经济社会发展打下基础。

然而，一些生产经营项目的施工进度较慢（如位于陆岸县的天林达公司的木材加工和港口集群项目，西安子宗教生态旅游项目等）。

一些项目还出现了安全和治安复杂问题；部分投资方因违反投资、建设和环境法规被处罚：如福成贸易服务有限责任公司（香间一号综合商业服务区项目的投资方），Vinatech Vina有限公司（岩山-安炉Vinatech项目的投资方），SEOJIN（越南）有限公司（Seojin（越南）三号工厂项目的投资方）等。

大部分小区、居民区、住宅、保障性住房项目的征地拆迁补偿工作都面临困难，导致项目进展迟缓，需多次申请延期；一些项目虽然已基本实施，然而仍有小的土地面积未完成征地拆迁补偿工作，原因在于县级人民委员会未彻底解决，导致投资方无法结算并交付工程。（完）