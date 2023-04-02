北江省打造OCOP产品消费与旅游业相结合产业模式

北江省农村发展分局表示，该省将重点在大众媒体上宣传和推广“一乡一品”（OCOP）计划的产品，并促进将OCOP产品消费与旅游业相结合的模式。 同时，向国外消费者推介该省OCOP产品。

北江省主动出台了2023-2025年北江省OCOP实施计划并要求各地方组织实施。

与此同时，北江制定了获得OCOP标准认证后产品检验和监督的规定，以及时检查和监督获得OCOP认证的产品质量。

北江省推出支持OCOP产品制造商维持和提高产品质量，其中包括提供关于基础设施、机械、设备、邮票、标签和包装等设施的支持计划。同时，推进贸易促进活动，加强本地“一乡一品”产品消费； 注重对“一乡一品”产品评估、分类和管理中的数字化转型应用。

北江省农村发展分局建议北江省人民委员会引导各厅局行业和地方使用 3 星或以上的 “一乡一品”产品作为当地活动的礼品，以促进“一乡一品”产品的推广和销售。

各县（市）人民委员会将“一乡一品”产品发展任务与地方经济社会发展指标相结合。对于陆岸县而言，应重点引导、完善5星级潜力产品（红春陆岸荔枝）参与国家评估分级的申报资料。

“一乡一品”计划是农村地区经济发展计划，以促进内生发展和增加附加值。 该计划的目的是建设、发展、完善和规范化，以提高农村地区6组优势产品的质量，进而促进经济结构调整，提高人民收入和生活水平。

为了保维持和提升OCOP产品星级，同时将有优势的主要产品纳入“一乡一品”计划，2022年，北江省农村发展分局举办了3期培训班，县级乡级管理人员200余人一同参加了培训班；在该省举行的各贸易促进会议和展销会上推介300个“一乡一品”产品。

北江省支持63家农业合作社建设电子商务网站；产品追溯标签；人力资源培训；建设材料区基础设施（福和乡早期荔枝材料区，新安县玉珠乡陆竹竹笋种植材料区），为推动合作社将先进的管理技术应用于“一乡一品”产品的生产和消费作出贡献。

2022年，北江省“一乡一品”委员会进行了2轮产品评估和分类。截至2022年底，北江省共有205个产品获得“一乡一品”产品认证（四星级产品31个和三星级产品174个）。值得一提的是，北江省陆岸县红春荔枝已达到5星级标准，正在等待中央审批。（完）