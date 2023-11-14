北江省多措并举切实保障网络信息安全

北江省信息与传媒厅力争2023年第四季度完成网络安全保障监控中心（SOC）服务的租赁工作，投资设备、应用软件和监控系统，确保信息安全。与信息与传媒部信息安全局配合，对北江省政府电子门户网站和其他部门电子门户网站进行信息安全评估和贴上网络信任标签。



从现在到2025年，北江省信息与传媒厅将规范全省行政运行流程，时时确保信息安全，做好风险评估、监控工作，及早发现恶意攻击。与此同时，加强网络安全专家队伍的建设，及时制止和协调处理网络安全案件和利用高科技进行犯罪行为的案件。



陈明招表示，北江省将贯彻落实政府有关加强网络安全的指示精神，制定全省信息系统监测、评估、保护机制以及信息安全事故应急预案，确保这些机制和政策的主动性与灵活性。



此外，北江省将投建省网络安全监控中心（SOC），并将其连接到国家数字政府的网络安全监控与支持系统，以提高风险评估准确性，尽早发现攻击，及时预防和处理信息安全相关事件。



该省将建立专门识别和检测网络空间违法信息的系统，引导提供数字基础设施和平台的组织和企业增强信息安全，开发与信息安全和网络安全相关的基础设施等。



截至目前，北江省人民委员会主席、信息与传媒厅厅长共批复了45个信息系统的安全等级。

在北宁省公安厅的建议下，省人民委员会主席举行了系列保障网络安全和保护国家秘密的线上会议。截至目前，该省公安厅共侦查了13起涉高科技犯罪案，发现一些公司的摄像头系统和电子网站存在安全漏洞，并建议修复处理等。（完）