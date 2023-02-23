北江省加速农业领域科技应用力度以提高农业产值

北江省正着力推动科学技术在生产中的应用力度，以提高农业产值和农民的收入。

北江省力争到2030年全省优质稻米种植面积达到5.5万公顷，产量近35.75万吨，除满足本省市场需求外还可外供。

全省荔枝、柑橘类、龙眼、番荔枝、菠萝、番石榴等果树种植总面积约达 5.5万公顷，并达到越南良好农业规范（VietGap）认证标准和全球良好农业规范标准（GLOBAL GAP）。

全省蔬菜种植面积扩大到2.8万公顷，产量约55.44万吨； 其中，达到越南良好农业规范的蔬菜种植面积为1.25万公顷，产量约272.5吨； 其中用于出口加工蔬菜的种植面积约达3100公顷。

与此同时，北江省还维持和养殖100-120万头的猪群数量，出栏量18万吨。 以全程饲养和半程饲养形式进行的规模化集中养殖，并确保食品安全和卫生的猪群约占猪群总量的80%。

到2030年，全省家禽数量力争达到2200-2500万只； 其中，鸡群总量约为19-20万只。 以全程饲养和半程饲养形式进行的规模化集中养殖，确保食品安全卫生约占鸡群总量的80%。

为实现这一目标，北江省将促进农业、林业和渔业生产中科技应用的力度。 该省重点应用先进的科学、技术和工艺进步、良好农业规范标准（VietGAP、GlobalGAP）、清洁生产技术、生物技术、有机农业，确保食品安全、环境保护。 该省鼓励建设有机农业、闭环生态循环等生态环境友好型农业模式。

此外，北江在生产、收获、保鲜、加工等环节实行机械化生产，提高农产品的产量、质量和竞争力； 重视提高产品尤其是“一乡一品”产品从生产到收获、保鲜和加工机械化和同步自动化水平，与其他部门和领域同步对接，形成智慧、适应气候变化和流行病的农业生产等。

从2021年至今，北江省一直致力于将科技应用于农业生产活动。 该省转让、接收和掌握了14项蔬菜和农作物种植技术流程。与此同时，北江省向高科技应用、有机方向推动畜牧业的发展； 开发环境友好型农场养殖，确保养殖产业的安全和可追溯性。

2022年，北江省农林水业产值比上年增长2.1%，产值近37.7万亿越盾。（完）