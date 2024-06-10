北江省为企业在各数字平台上提供产品和服务创造便利条件

据北江省人民委员会副主席梅山，从现今到2025年，该省将继续关注推动省内数字经济发展。

北江省信息传媒厅将为该省各家企业开展与电信企业对接解决方案，从而通过电信账户（Mobile Money）进行小额支付创造便利条件。与此同时在该省开放数据平台（Open Data）提供国内外市场情况和趋势大数据分析，帮助各家企业制定数字转型战略和计划，以发展适合的数字经济。

此外，北江省信息传媒厅还推进与Viettel、 VNPT和 FPT等大型集团的合作，引领各家企业按照省境内统一的数字经济发展战略发展。

北江省计划与投资厅开展一系列援助中小型企业、传统产业企业、生产企业等转向在各数字平台上的产品生产和提供服务等的活动。

与此同时，为各中小型企业进行培训，帮助他们对生产经营方法、价值链、与顾客对接模式等重新评估，从而自行按照新的方式转换生产经营方法。

2024年第二季度，北江省计划与投资厅已援助设立新技术企业，为数字技术企业加入市场创造便利条件；宣传和提高企业的认识，推进应用发展和使用数字技术产品；推介企业参加数字转型支持计划（SMEDx）和提高企业对数字化转型的认识。

北江省信息传媒厅厅长陈明昭表示，今年第一季度该省在数字经济发展中取得许多成果。信息与通信技术生产继续强劲复苏。大多数企业生产规模稳定运行，最突出的为各大企业电子产品、电脑、光学产品等产品生产。

省计划与投资厅已援助成立90家数字技术企业；与印度IKDHVAJ Advisers LLP公司就政策框架、了解政策等内容和越南对电子产业政策应用方法等进行座谈。

北江省工商厅已同工贸部数字经济与电子商务局配合开展为企业、合作社和个人进行电商培训的内容，为其在2024年荔枝销售季前把握关于产品生产和销售的技术和进行数字化转型做好准备。（完）