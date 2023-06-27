北江省—深受游客喜爱的旅游目的地

北江省地理位置优越，旅游资源丰富，旅游发展潜力巨大，正在成为深受国内外游客喜爱的新旅游目的地。

北江省靠近河内首都、机场、海港、国际边境口岸；通过公路、铁路、水路各条重要运输通道与国内各经济和旅游中心（河内、北宁、海阳、广宁、谅山、太原）以及中国东南部各经济和旅游中心（凭祥、南宁）相连。此外，北江省还拥有丰富的人文和自然旅游资源，有助于推动文化-信仰旅游、历史-文化旅游、生态-度假旅游发展等。

这里地形丰富多样，平原与高山交错衔接，构成美丽的自然风景，生态、探索、度假、运动、娱乐等各种旅游方式发展潜力巨大。

北江省文化历史悠久，目前共有2237处历史和文化遗迹，遍布全省各地；其中5处遗迹和遗迹群被列入国家级特殊遗迹名录，93处被列入国家级遗迹名单，608处被列入省级遗迹名单。

截至目前，北江省已建成了山洞县西安子信仰生态旅游区、安世县万村（bản Ven）生态旅游区等部分旅游景点以及二星级和三星级酒店；形成社区旅游合作社与陆岸县果园相结合的旅游模式。此外，该省还初步形成了“竹林安子佛教佛祖的弘扬佛法道路”旅游产品。

北江省已基本形成并有效开发四个重点旅游空间，即河内-北江市-陆岸-山洞旅游空间，西安子与“竹林安子佛教佛祖的弘扬佛法道路”相结合的旅游空间，社区旅游与万村果园和茶园相结合的旅游空间，度假娱乐与高尔夫球相结合的旅游空间。今后，该省也积极形成并有效开发娱乐旅游空间，着力发展夜间经济等。

来到北江省，游客不仅有机会参观著名的历史文化遗迹，在自然保护区、湖泊、瀑布进行野餐之旅等，而且还有机会品尝陆岸荔枝、安世山鸡、朱（Chũ）面条等当地各种土特产。

值得一提的是，北江省已调动各方面资源投入旅游业发展，力争使北江省成为深受国内外游客的新旅游目的地。

截至目前，北江省共有13个旅游景点，445个旅游住宿接待单位，其中三星级酒店10家、四星级酒店一家、北江省力争到2025年形成2个升级旅游区和20个旅游景点；接待游客量达300万人次，旅游收入达3万亿越盾，创造6000个就业机会等。（完）