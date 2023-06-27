Báo Ảnh Việt Nam

新闻

北江省—深受游客喜爱的旅游目的地

北江省地理位置优越，旅游资源丰富，旅游发展潜力巨大，正在成为深受国内外游客喜爱的新旅游目的地。

北江省地理位置优越，旅游资源丰富，旅游发展潜力巨大，正在成为深受国内外游客喜爱的新旅游目的地。

 

北江省靠近河内首都、机场、海港、国际边境口岸；通过公路、铁路、水路各条重要运输通道与国内各经济和旅游中心（河内、北宁、海阳、广宁、谅山、太原）以及中国东南部各经济和旅游中心（凭祥、南宁）相连。此外，北江省还拥有丰富的人文和自然旅游资源，有助于推动文化-信仰旅游、历史-文化旅游、生态-度假旅游发展等。

 

这里地形丰富多样，平原与高山交错衔接，构成美丽的自然风景，生态、探索、度假、运动、娱乐等各种旅游方式发展潜力巨大。

 

北江省文化历史悠久，目前共有2237处历史和文化遗迹，遍布全省各地；其中5处遗迹和遗迹群被列入国家级特殊遗迹名录，93处被列入国家级遗迹名单，608处被列入省级遗迹名单。

 

截至目前，北江省已建成了山洞县西安子信仰生态旅游区、安世县万村（bản Ven）生态旅游区等部分旅游景点以及二星级和三星级酒店；形成社区旅游合作社与陆岸县果园相结合的旅游模式。此外，该省还初步形成了“竹林安子佛教佛祖的弘扬佛法道路”旅游产品。

 

北江省已基本形成并有效开发四个重点旅游空间，即河内-北江市-陆岸-山洞旅游空间，西安子与“竹林安子佛教佛祖的弘扬佛法道路”相结合的旅游空间，社区旅游与万村果园和茶园相结合的旅游空间，度假娱乐与高尔夫球相结合的旅游空间。今后，该省也积极形成并有效开发娱乐旅游空间，着力发展夜间经济等。

 

来到北江省，游客不仅有机会参观著名的历史文化遗迹，在自然保护区、湖泊、瀑布进行野餐之旅等，而且还有机会品尝陆岸荔枝、安世山鸡、朱（Chũ）面条等当地各种土特产。

 

值得一提的是，北江省已调动各方面资源投入旅游业发展，力争使北江省成为深受国内外游客的新旅游目的地。

 

截至目前，北江省共有13个旅游景点，445个旅游住宿接待单位，其中三星级酒店10家、四星级酒店一家、北江省力争到2025年形成2个升级旅游区和20个旅游景点；接待游客量达300万人次，旅游收入达3万亿越盾，创造6000个就业机会等。（完）

更多>>

海军军种：自立自强 果敢创新 出色完成任务

海军军种：自立自强 果敢创新 出色完成任务

值此越南海军成功打击美帝国用水雷和电磁炸弹封锁北方江口海口阴谋50周年（1973.6.27-2023.6.27）之际，《人民军队》6月26日介绍了海军军种党委书记、政委阮文泵中将的题为“海军军种：自立自强 果敢创新 出色完成任务”的文章。
更多

Top