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北宁省积极开展保护与维持文化遗产价值工作
多年来，在整个政治系统、各部门、团体、地方政府、社会力量和人民全体的支持下，北宁省逐步完善有关保护与弘扬文化遗产价值的特殊政策体系。在此基础上，该省对各类文化遗产价值进行比较全面的识别和确定，以有效实施遗产价值的保护和弘扬工作。
据最新统计结果，北宁省共有1589处遗迹，其中，国家级特殊遗迹4处、国家级遗迹204处和省级遗迹435处。全省共有114件文物和文物组被承认为国家宝物。此外，在49个非物质文化遗产中，4处遗产获得联合国教科文组织的认可，8处遗产被列入国家非物质文化遗产名单。2021年，越南政府总理批准向联合国教科文组织提交《东湖民间画制作业》档案，申请列入亟待保护的非物质文化遗产名录。
北宁省正在落实历史文化管理和使用条例、省级非物质文化遗产工匠待遇制度规定、北宁省官贺民间歌剧院的艺术家、演员、音乐家和服务人员的培养与扶持制度、省内遗迹、文物、古物和宝物管理规定等特殊政策。
近年来，北宁省为当地各遗迹修复和抗老化工作出资数千亿越盾。从2011-2022年，该省文化体育旅游厅开展22个修复项目，总经费达4500亿越盾。
对于非物质文化遗产，北宁省根据其对联合国教科文组织所作出的承诺，实施了许多计划和项目，以保护与弘扬北宁官贺遗产的价值。该省对遗产宣传工作、制定典型文化遗产的宣传片制作提案、维修与制定有关文化体制等出资了数千亿越盾。
北宁省是对直接参与保护、实践和传承遗产的人员实施特殊政策的全国领先省份。自2010年至今，北宁省3次授予非物质文化遗产艺人称号，表彰了202名艺人。
北宁-京北文化遗产是该省居民社区经过数千年建国卫国的风雨历程而铸就的宝贵财富，是永恒的象征，也是国家过去、现在和未来之间的桥梁。
由于充分认识到文化遗产对可持续发展起到的作用和重要意义，今后，北宁省集中完善政策系统，提高各级部门、地方、单位和组织在保护与弘扬遗产价值的认识和责任感，着力培训与提高人力资源质量，为文化遗产管理工作提供服务，增加对实施国家文化目标计划，濒临失传非物质文化遗产类型的收藏、研究与恢复工作的投资经费。（完）