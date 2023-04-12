北宁省引进外资位居全国第三位

北宁省人民委员会副主席吴新凤透露，2023年第一季度，由于采取加大招商引资特别是外资的措施，全省引进外资总额超过5.65亿美元，位居全国第三位。

具体是，2023年第一季度，北宁省引进外资总额5.65亿多美元。其中，新注册项目55个，是去年同期的两倍；注册资本总额4.806亿美元，是去年同期的8.5倍；增资项目31个，新增资本总额8305万美元；合资购买股份资金141万美元。

凭借经济发展方面的经验，北宁省连续多年来成为全国引进外资最多的省份之一。在过去一段时间，北宁省通过签署各项合作协议大力加强与其他地方和单位之间的合作关系。该省还推进投资促进活动，特别是就地的投资促进活动。

除了吸引外资项目外，北宁省还加大国内项目引进力度。2023年第一季度，该省新批项目数量6个，注册资本总额超过1.273万亿越盾，同比下降29%；调整资本项目4个，注册资本减少了6263亿越盾；收回项目16个。截止目前，全省累计有效期项目1534个，调整后的资本总额达253.816万亿越盾。

在2023年第一季度，北宁省新设企业数量668家，同比增长10.4%；投资总额7893亿越盾，同比增长36.6%；解体企业数量83家，同比增长13.7%；停业企业数量727家，同比增长45.4%；复工复产企业数量252家。全省正在运营的企业数量累计18405家，注册资本总额345.251万亿越盾。

北宁省人民委员会副主席武新凤透露，在2023年第一季度经济增长的基础上，该省力争完成2023年全年增长目标。该省继续多措并举，为企业和人民提供大力支持。

北宁省还加大征地拆迁和基础设施建设，为工业园区和工业集群的成立创造便利条件；继续推动投资促进力度，尽早举行投资促进会议，吸引各行业的投资商在工业园区和都市区进行投资；及时解决企业和投资商的困难和障碍等。

与此同时，该省还推进高科技工业和智慧生产活动的发展，为半导体和芯片行业、5G和6G技术、能源电池、高科技和生态农业生产等领域迎来新的投资浪潮。（完）