北宁省大力吸引台湾企业前来投资兴业

4月17日下午，北宁省各工业园区管理委员会举行台湾（中国）电子企业投资促进会议。

北宁省人民委员会主席阮香江表示，北宁省位于北部重点经济区和河内首都地区，属于昆明—老街—河内—海防—广宁和南宁—梁山—河内—海防—广宁等两条经济走廊。北宁省陆路和空路交通极为方便，现已建成通往越南北部地区各经济、文化、贸易中心和内排国际航空港以及梁山口岸、芒街口岸、海防港、下龙港等的干线。

有利的地缘经济位置，安全优质的营商环境以及外资企业的成功已表明，台湾投资商乃至外资企业选择在北宁省投资兴业是正确的方向，迎来诸多发展机遇和巨大潜力。

特别是，北宁省目前是越南招商引资的亮点，也是全国工业发展中心。阮香江承诺将深入推进行政审批制度改革，为投资商打造更安全、透明与便利的投资环境；一向与外资企业并肩同行并将其视为该省经济不可分割的一部分。北宁省始终倾听企业心声并助企纾困。

截至目前，台湾企业对北宁省投资项目共86项，注册资本约6.66亿美元，为省内外2万名劳动者创造就业机会，对该省经济社会发展做出积极贡献。

会上，北宁省各厅局一一解答了台湾企业关于投资地点和手续、北宁省绿色能源发展战略、生产经营过程中的环保规定等问题。

北宁省总面积约6400公顷的16个工业集中区规划已获得政府总理批准，其中10个工业集中区已投入运营。北宁省各工业园区实现技术和社会基础设施配套建设，吸引来自38个国家和地区的巨额投资者前来投资兴业。

自2023年初至今，北宁省各工业园区管委会共向30个投资项目签发投资许可证，注册资本超过4.81亿美元，其中外资项目24个，注册资本逾4.36万亿美元；新签和增资总额超过5.37亿美元。

截至目前，管委会累计向逾1840个投资项目签发投资许可证；其中外资项目1260个，内资企业582个，新签和增资总额超过242亿美元。（完）