北宁省吸引高质量外资流入

截至目前，北宁省累计吸引来自46个国家和地区的3500多个外商直接投资（FDI）项目，注册资本总额约500亿美元。其中，三星（Samsung）、富士康（Foxconn）、安靠（Amkor Technology）和歌尔泰克(goertek) 等外国大型投资者已在北宁省投资兴业。

今年，北宁省充分落实各项国际经济一体化承诺和自由贸易协定（FTA），推动出口活动稳定可持续增长，逐步提升加工制造业和高技术产品的附加值及比重，支持企业提高对各项自贸协定关税优惠的利用率，拓展多元化出口市场等。

另一方面，北宁省也集中核查并完善制度体系，为推进2026–2030年阶段国际经济一体化进程营造坚实法律基础和便利环境。

范文盛表示，今年北宁省还注重支持企业获取市场信息、自贸协定承诺、原产地规则、技术标准以及环境和劳动方面的要求；引导企业调整生产经营活动，以符合融入国际社会的要求。

此外，北宁省提升与在投资、贸易和科技领域具有潜力的各地方、组织及国际伙伴的合作层次和水平，大力开展经济外交工作，助推省经济社会发展。

2026年5月，北宁省吸引投资资金超过10亿美元。2026年前5月，全省累计吸引投资资金超过71.8亿美元。其中，新批内资项目98个，注册资本超过138万亿越盾（约合52亿美元）；增资内资项目38个，追加资金超过6.1万亿越盾（约合2.3亿美元）。新批外资项目142个，注册资本超过4.66亿美元；增资外资项目114个，追加资金总额超过9.92亿美元。（完）