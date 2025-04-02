北宁省向总额近11亿美元的各投资项目颁发许可证

3月31日上午，北宁省人民委员会举行会议，向23家企业颁发投资许可证，并向1家企业颁发增资许可证，总投资额近11亿美元，同时表彰部分外商直接投资（FDI）企业。



北宁省招商引资成效继续保持全国领先地位，为该省的发展作出了重要贡献。



北宁省人民委员会主席王国俊强调，本着“企业的成功就是北宁的成功”方针，北宁省承诺为各投资者对该省进行投资创造便利条件，并希望继续受到各家企业和投资者的帮助和支持，为北宁省发展成为现代工业中心注入动力。



王国俊表示，北宁省将尽快研究制定鼓励绿色转型和数字化转型发展的机制，提高企业参与全球价值链和绿色生产的能力，逐步满足国际一体化的要求。

谈到未来工业发展的潜力和空间，王国俊表示，凭借16个集约型工业园区（总面积6400公顷）和纳入北宁省2021-2050年规划的5个工业园区，北宁继续巩固其作为北部地区工业之都的地位，是电子和半导体产业跨国公司的首选目的地。



会上，北宁省人民委员会向资金拨付质效良好、资金拨付总额近12亿美元 的5家企业颁发证书。



北宁省是越南工业发展的领先地方之一，多年来连续位居吸引众多外商投资来源地的前列，是国内外投资者的投资乐土。2024年，北宁省吸引投资资金超过51亿美元，位居全国榜首。



2025年第一季度，北宁各工业园区新注册、增资资金总额达近20亿美元；其中，外商直接投资资金近16亿美元，国内投资资金9.8万亿越盾（约合3.936亿美元）。（完）