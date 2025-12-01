北宁省力争2030年有15家民营企业跻身越南企业500强

北宁省设定到2030年培育15家民营企业跻身全国企业500强目标。该省财政厅厅长阮廷孝表示，北宁正从营商环境、产业协同、全球链接、人才培育四个维度推进改革，促进民营经济对地区生产总值（GRDP）的贡献率提升至55%至58%，创造84%至85%的就业岗位，民营投资资本占社会总投资的38%至40%。

北宁省坚持"以企业为中心"理念，建设服务型政府，与企业并行；同步推行"数字政府伴企同行"模式，100%公开规划信息、投资手续与优惠政策。

对战略项目实施"24小时绿通与60%绿通"机制，力争行政审批时限缩短40%，70%行政审批事项实现四级在线办理。力争到2030年在省级竞争力指数（PCI）、行政改革指数（PAR Index）和数字政府指数跻身全国前三。

北宁省聚焦在工业园区发展产业集群链和创新中心，每个工业园区为高新技术、制造业企业预留至少20公顷用地。研究设立北宁辅助产业发展基金，提供信贷支持与贷款担保，推动民营企业投资关键领域。同时构建"政府-企业协会-FDI投资者"三方协同机制，定期发布本土化采购清单，实现供应链精准对接。

北宁设定2030年至少50家民营企业直接参与跨国公司供应链，形成5个以上国际标准大型辅助产业集群，巩固其作为全国重点制造业辅助中心的地位。

为建设强大的企业队伍，北宁推出"千企创新先锋计划"，重点培育数字经济、绿色经济领域企业。推出国际市场拓展计划，提供国际合规、融资对接、贸易促进综合服务。推动个体工商户转型升级，设定年度1000户升级目标，其中的30%从事高科技与高附加值领域。

此外，北宁集中建设人才队伍，强化"校-企-政"联动，使培训内容紧贴企业实际需求。在重点工业园区建设高技术人才培训中心，专注半导体、电子、数字技术、绿色经济等领域的人才培养。实施"奖学金+本地就业"机制，出台国际专家工程师引进政策，将北宁打造成为首都圈高技术人才培育中心。

截至2025年9月，北宁新设企业5448家，注册资本94.58万亿越盾，同比增长25%。当前民营经济贡献全省35%的预算收入、45%的出口额，但在FDI供应链参与度和创新型企业占比方面仍存提升空间。北宁正通过系统化改革，加速实现从工业大省到创新强省的跨越发展。（完）