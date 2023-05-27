北宁官贺民歌的保护与传承

年近80岁，却有着将近70年从事官贺民歌传承事业的阮氏金琼女士一直是北宁省官贺民歌演唱者的骄傲。她是当舍官贺俱乐部的“灵魂”，为民歌的流传做出了积极的贡献。因此，她已获国家主席授予人民艺人的荣誉称号。

北宁市万安坊当舍区的官贺屋是这门艺术的独特文化空间。从小对官贺情有独钟，年近80岁的人民艺人阮氏金琼依然对官贺民歌充满着独特的热情，而将一生的技艺传递给年轻一代。

北宁市当舍区官贺俱乐部人民艺人阮氏琼说：“我的大姨妈是有名官贺演唱者，我从小跟着她去表演，跟着她学唱官贺，一点一滴累积起来。之后，我还为伤残军人演唱呢。”

北宁市万安坊小朋友阮氏桥莺说：“通常每次放学我都会来学习官贺民歌。当我在朋友们面前表演时，我感到很自豪并对教我唱官贺的前辈们感激无比。”

在每一次活动中，学员们在资深艺人的教导下认真学习各种演唱技术。人民艺人阮氏琼不仅恢复、激活了当舍村的官贺艺术，而且还为后代点燃了对官贺的热情，为北宁官贺民歌的流传和发展做出了贡献。

北宁市当舍区官贺俱乐部演唱者邓氏绒说：“每次俱乐部举行活动，她都来为我们传授传统曲调。她是带领我们后辈的领头羊。”

北宁省是全国为直接持有、实践和传播遗产价值的人提供最好待遇制度的地方之一。自2013年，全省已颁布实施为官贺民歌艺人发月薪机制。2019年，该省继续出台新政策，为省内44个古老官贺村和150个定期践行官贺民歌的地方提供年度运营经费。（完）