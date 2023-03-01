北宁‘回到官贺之乡’文化节 – 越南非遗绽放迷人光彩

此次‘回到官贺之乡’文化节聚集了来自全国世界非遗之乡的艺人和演员参加，为观众们献上精彩纷呈的艺术盛宴。



北宁省北宁市官贺艺人阮氏罗说：“真的很开心，大家都喜欢这么热闹的氛围。我从未参加过这么有趣的文化节。我觉得，如果能够保留这样的文化特色将有助于提升越南的形象。”



广南省歌剧团演员及优秀艺人海燕说：“我发现，北宁省男女老少都会唱官贺民歌。这次我们广南省艺人将有机会与北宁官贺艺人互相交流，我觉得非常开心也很温馨。



该活动不仅有助于推广北宁省文化形象、增强人们对该省风土人情的了解，同时还让更多游客和人民了解和热爱越南各种非物质文化遗产。



北宁省文化体育旅游厅副厅长阮春忠说：“除了向国际朋友推广本省官贺民歌艺术外，该文化节还有助于推广获联合国教科文组织公认的越南其他省市的许多非物质文化遗产。”



“回到官贺之乡”文化节期间所上演的非遗盛宴独具特色，必将给国内外游客和当地居民留下难忘的印象。（完）