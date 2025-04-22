化挑战为机遇，助力九龙江平原经济腾飞

投资资金短缺是导致九龙江平原经济陷入“下行漩涡”的核心原因之一。这种情况导致基础设施薄弱、就业机会减少、竞争力逐渐下降。

多重瓶颈 亟待破解

《西贡解放报》报道，越南工商总会（VCCI）近日已与富布赖特公共政策与管理学院（FSPPM）配合，发布了“九龙江平原2024年度经济报告”，其中指出，投资资金短缺是导致九龙江平原地区经济多年来陷入“下行漩涡”的核心原因之一。尽管九龙江平原是越南农业生产与出口的主要区域，对全国贸易顺差的贡献超过50%，但当地的投资资金比例非常低。

具体，按人均计算，与国家6大经济-社会区域相比，九龙江平原在政府发展援助（ODA）资金方面排名第三，公共投资资金排名第四，外国直接投资（FDI）资金排名第五，国内私人投资资金排名第六。这导致基础设施薄弱、就业机会减少、劳动生产率停滞不前以及竞争力下降。

在2021至2023年期间，九龙江平原的社会投资总额仅占全国的11.2%，低于2011至2016年的13.2%，也低于当地对全国GDP的贡献比例。作为最重要的增长动力，私人投资增长缓慢。过去10年，九龙江平原的私人投资比例从14.9%下降至12.4%。值得注意的是，2023年九龙江平原的FDI资金仅占全国的2%，其中大部分集中在隆安省，而其他地方几乎没有外国投资者的“身影”。

越南工商会副总秘书长斗英俊表示，九龙江平原不仅是越南重要稻米、水果、水产生产基地，也是具有特殊发展潜力的经济区。然而，当地仍存在许多亟待解决的瓶颈问题。首先，向九龙江平原的投资尚未与其潜力相匹配。公共投资资金比例不足全国总投资的10%，而私人投资与FDI仍然有限。

其次，气候变化的影响日益严重。九龙江平原是全球受影响最严重的区域之一，面临盐水入侵、土地沉降、河岸侵蚀以及淡水资源短缺等问题。第三，九龙江平原的交通基础设施与物流系统尚未同步发展，导致运输成本增加，区域企业竞争力下降。斗副总秘书长指出：“这些挑战既是阻碍，也是机遇。我们需要共同寻找突破性解决方案，帮助九龙江平原实现可持续发展，提升其在区域和全球经济中的地位。”

后江省人委会主席陈文轩表示，九龙江平原面临的挑战不仅限于投资资金，还包括区域交通基础设施、物流成本、高质量劳动力短缺以及劳动力迁移等因素。陈主席期待地说：“如果能够解决这些瓶颈问题，九龙江平原完全有可能成为新的经济增长极，甚至成为生态农业发展、现代加工工业与循环经济的典范区。”

隆安省成为九龙江平原亮点



斗副总秘书长强调，为了帮助九龙江平原实现突破性发展和可持续增长，需要制定明确的战略，重点关注一些重要和优先事项。首先，九龙江平原需要加大对交通基础设施、物流和可再生能源的投资力度。发展连接区域内部以及胡志明市、南部东区和西原的高速公路系统是推动增长的先决条件。同时，建设深水港与现代化物流系统将有助于提升区域出口能力。九龙江平原需要吸引私人投资与FDI 进入加工工业和高科技农业领域；加强区域联动与公私合作；主动适应气候变化并发展循环经济模式。

在2025年第一季度，九龙江平原的20个FDI项目中，隆安省占据17个项目。至于国内直接投资，隆安省也拥有2269个项目，投资总额达507万亿元（约合200亿美元）。提到这些突破的数据，隆安省财政厅副厅长陈文鲜表示，省已善用地理优势。隆安省既是九龙江平原的门户，也是连接胡志明市与南部东区的重要枢纽。陈文鲜副厅长称：“隆安省已做好规划工作、筹集资源以投资基建方面的工作，同时注重人力资源培训，加强区域联动，提升省级竞争力指数（PCI），并高效开展促进投资活动。此外，省还成立了特别工作组，专门解决企业反映的问题。”（完）