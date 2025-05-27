匈牙利总统舒尤克·道玛什访越开辟新合作机遇

75年的互信与密切关系



越南与匈牙利于1950年2月3日建立外交关系，虽然地理位置相距遥远，但自建交以来，两个民族在战争年代和国家建设过程中始终并肩同行和相互支持。两国在教育培训、法律和司法、文化、体育和民间交流等诸多领域的友好合作关系日益呈现良好发展势头。匈牙利一直将越南视为其在东南亚地区的重要合作伙伴。两国于2018年9月成为全面伙伴。



近年来，两国政治、外交关系在相互信任、相互理解的基础上不断深化，为推动双边关系发展奠定了坚实基础。各级代表团尤其是高级别代表团通过党、政府、国会、地方等各个渠道的互访与接触频繁。



2024年1月19日，越南政府总理范明政在对匈牙利进行正式访问期间会见了匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳。图自越通社

越南与匈牙利在联合国、亚欧会议（ASEM）等多边组织上保持密切有效合作并相互支持。匈牙利政府支持越南担任2020-2021年任期联合国安理会非常任理事国。同时，匈牙利也支持并促进越南与欧盟全面关系，包括签署、批准和全面实施《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）。



越南支持匈牙利在东欧集团轮值机制下担任2011-2013年任期联合国经济及社会理事会成员国（ECOSOS）成员国。此外，在亚欧合作框架内，越南支持匈牙利关于水资源在可持续区域发展战略中起着作用的倡议。越南愿意支持匈牙利加强与东盟及东盟成员国的合作。



两国在多领域有效合作



两国政治互信是促进其他关系特别是经贸关系发展的基本基础。匈牙利积极促进批准《越南—欧盟自由贸易协定》，并成为首个批准《越欧投资保护协定》（EVIPA）的欧盟成员国。



借助EVFTA的优势，两国双边贸易额取得了显著进展。 2021年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，双边贸易额仍达11亿美元，2022年超12亿美元，2023年达8.5亿美元，2024年达9.3亿美元。



越南与匈牙利经济合作混合委员会第六次会议在河内举行。图自越通社

双方一致同意大力推进双边经贸投资关系，充分利用EVFTA带来的机遇，力争使越匈双边贸易金额年均增长10%。



在投资方面，截至2025年5月，匈牙利在对越南直接投资的149个国家和地区中排名第52位，投资项目共21个，注册资金5066万美元。其中，加工制造业项目的投资总额达4182万美元，传媒项目的投资总额587万美元，房地产的投资总额为200万美元。



匈牙利是中东欧地区向越南提供优惠贷款最多的国家，主要集中在电子人口管理和清洁供水等项目。



两国在教育、文化、体育、劳务、科技、环境资源、农业和水利管理等其他传统领域的合作也一直得到加强。双方同意拓展在循环经济、创新、绿色金融、可再生能源和数字化转型等新领域的合作。



匈牙利-越南友好协会在增进两国人民友谊、在匈牙利推广越南形象发挥着积极作用。旅居匈牙利越南人积极心系祖国，推广越南文化和传统，为加深两国传统友谊作出贡献。



在两国75周年良好关系的基础上，匈牙利总统舒尤克·道玛什和夫人对越南进行正式访问体现了越南在国际和地区上的作用和威望，两国推进越匈全面伙伴关系的愿望。



此次访问致力于推动两国在贸易、投资、教育培训、国防安全、文化体育旅游、农业、卫生和环境等传统领域关系将不断深化；同时，大力推进可再生能源、核能、劳务、信息通信技术、数字化转型、绿色转型等新的合作领域。（完）