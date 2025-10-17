匈牙利国会主席对越南进行正式访问：进一步深化越匈议会外交合作关系

应越南社会主义共和国国会主席陈青敏的邀请，匈牙利国会主席格维尔·拉斯洛（Kover Laszlo）将于2025年10月18日至22日对越南进行正式访问。此访恰逢越匈建交75周年的历史节点，并紧随匈牙利总统舒尤克·道马什（Sulyok Tamas）及夫人于2025年5月底对越南进行正式访问之后。由此可见，此访不仅体现双方对彼此的高度重视，也彰显两国高级领导人继续深化越匈全面伙伴关系，推动两国关系走深走实的坚定决心。



互尊互信与紧密配合的75年历程



越南和匈牙利虽相距遥远，但两国在为争取民族独立而英勇奋斗、克服一切战争困难的精神上有许多共同之处。两国于1950年2月3日正式建立外交关系。



建交以来，越匈两国人民始终并肩同行，在战争时期与国家建设事业中相互支援、并肩战斗。两国在教育培训、法律与司法、文化、体育及民间交流等多个领域上的友好合作关系日益深化、成果丰硕。



匈牙利始终将越南视为其在东南亚地区的重要伙伴。2018年9月，两国正式建立全面伙伴关系。



近年来，越匈政治外交关系在相互信任与互相理解的基础上不断深化，为推动双边关系发展奠定了坚实基础。两国党、政府、国会和地方等各个渠道的高层和各级代表团互访频繁。



越共中央总书记、国家主席、国会主席和政府总理都曾先后访问过匈牙利。而匈牙利总统、国会主席和总理自2014年以来也都相继对越南进行访问。



目前，两国设有越匈经济合作混合委员会机制，首届会议于2005年12月在布达佩斯举行，截至目前已召开了九次会议。



两国之间的政治互信是推动经贸等各个领域合作向前发展的重要基础。



匈牙利是越南在中东欧地区的潜在重要市场，而越南也是匈牙利在亚洲最具潜力的市场之一，同时也是匈牙利在东南亚地区的主要贸易伙伴。双边贸易金额逐年稳步增长，2024年超过9亿美元，同比增长7.3%；2025年前九月达7.583亿美元。截至2025年5月，匈牙利在对越南进行投资的149个国家和地区中排名第52位，对越投资项目共21个，注册资本总额为5066万美元。匈牙利也是对越提供优惠信贷最多的中东欧国家，累计提供4.4亿欧元用于开展电子人口管理和清洁水供应项目。



两国在文化、教育、体育、旅游、劳动、科技、资源环境、农业、水管理等传统合作领域上的合作关系也不断向深度和广度拓展。



另一方面，两国在各多边场合上也紧密高效配合，并在联合国、欧亚经济论坛（ASEM）框架内相互支持等。



国会合作持续深化



近年来，越南国会与匈牙利国会之间合作关系已为两国传统友好关系及全面伙伴关系奠定了坚实基础。首份合作协议于2017年签署，并于2022年续签，为两国提供了稳定的法律框架和合作机制，助力两国加大立法、监督、就国家重大问题做出决定等方面的经验交流力度，从而增进两国立法机构之间的了解与互信。



两国国会的合作在推动和监督两国政府间战略合作目标落实方面发挥了重要桥梁作用，同时为经济、贸易、投资、教育培训、科技和文化等其他领域的合作提供了稳固的政治-法律基础。两国国会承诺加强高层及专门委员会的互访，密切配合举行关于立法和公共政策的研讨会、座谈会，就完善制度、法治国家建设及可持续发展进行经验交流。



双方也正开展关于立法活动、越匈共同参与的双边和多边国际条约的信息定期互换机制，以便协调监督国际承诺的实施情况，确保各自国家法律框架的透明性和兼容性。



此外，双方在各国议会联盟（IPU）或亚欧地区论坛等多边议会论坛上的紧密协调，也使两国国会能够就多项重要国际议题发出共同声音，在多边场合上相互支持，从而提升越南与匈牙利在国际舞台上的地位与形象。



预计在此访期间，两国国会将就立法活动、国家重大事务的监督与决策经验进行深入交流，同时加强在区域及国际议会论坛上的协调合作，推动专门委员会及两国友好议员小组之间的交流互动。



在75年来建立的坚实基础上，依托两国领导人的坚定决心以及两国国会、政府、企业和人民的共同陪伴，越匈全面伙伴关系将继续蓬勃发展，取得实效，惠及两国人民，为地区乃至世界的和平、合作与发展作出积极贡献。（完）