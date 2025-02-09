努力打造优势突出的岘港金融中心

越共中央政治局批准了在岘港市建立区域金融中心的政策，并责成主管部门研究制定特殊的政策框架。这一主张得到了许多国内外专家的高度评价，从而肯定岘港市--潜力巨大和优势突出的城市地位。

重点促进金融科技与创新发展

新加坡Terne Holdings集团总经理Andy Khoo表示，岘港金融中心需要利用越南在该地区的优势和机遇，以能够与其他国际金融中心相比脱颖而出。

越南区块链协会主席潘德忠表示，岘港金融中心的发展需要重点关注金融科技领域。具体来说，大力应用支付技术、保险技术、合规技术、资产管理、网络安全和区块链等。与此同时，按照ESG标准，推动绿色经济和循环经济模式发展。

为了实现这一目标，越南区块链协会主席建议岘港市重点关注以下三个主要目标。第一是，按照政府第259-NQ/CP号决议、国会第136/2024/QH15号决议中的“沙盒监管”机制并结合于高级旅游行业来建立金融中心。其次是通过整合城市新旧经济活动的具体机制来确保可持续发展，避免对单一机制的依赖。同时，将测试加密资产交易、碳交易所、数据交易所等具体重要问题付诸实践。

具有吸引力的优惠和公正透明的管理机制

为吸引投资者参与岘港金融中心，越南托尼布莱尔研究所所长里奇麦克莱伦（Rich McClellan）表示，国际金融中心（IFC）享有的优惠机制往往侧重于企业所得税豁免、预扣税豁免等措施。他建议采用分层式优惠机制，让金融机构获得与其运营价值匹配的优惠。

对于法律方面的优惠，里奇麦克莱伦建议优先实现简化和提高公司成立流程的效率。

梅蒂斯学院的 Andreas Baumgartner EMBS 博士认为，一个金融中心要想取得成功，就需要拥有强大、透明和值得信赖的法律和治理体系。

Terne Holdings 集团首席执行官 Andy Khoo 表示，当将人才发展与独立的法律体系相结合，越南将拥有一个适合未来需求，而治理体系符合国际规则的金融中心。从而创造一个让企业繁荣发展、投资者感到安全的生态系统。届时，岘港国际金融中心将成为创新与稳定的交汇之地，有助于促进地区乃至世界的可持续发展。（完）