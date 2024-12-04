努力打击IUU捕捞，解除欧盟“黄牌”警告

落实越共中央书记处2024年4月10日颁发关于加强党对打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞和渔业可持续发展的领导的第32号指示（32-CT/TW），各沿海省份落实多项具体活动，力争2024年内解除IUU黄牌警告，以及朝着透明、责任和可持续方向进行渔业结构调整。从而，提高渔民生活水平，为维护祖国主权和海洋岛屿主权作出贡献。

确定打击IUU捕捞工作是头等优先事项，过去，越南各沿海省份开展了许多务实有效、切合实际的活动。解除“黄牌”警告非常重要，不仅有助于提高对欧盟水产品出口额，而且为越南可持续发展水产养殖和开发业创造机会。

金瓯省目前渔船共有4265艘，其中身长15米以上的渔船1542艘，并且全部都安装了巡航监控设备。金瓯省人民委员会副主席黎文史表示，过去有关部门在检查、监督、警示方面所作出的努力，为遏制IUU捕捞违法行为做出了贡献。

平定省渔业分局局长阮有义表示，该省共有渔船6169艘，其中远洋渔船3221艘。该省为近1000艘“二无”（无船舶登记证和无捕捞许可证）和“三无”（无有效渔业船舶检验证、无船舶登记证、无捕捞许可证）的渔船颁发许可，为全部远洋渔船安装航行监控设备。

广义省渔业局局长阮文梅表示，截至2024年11月，3069艘渔船中的2976艘渔船安装航行监控设备。

越南农业与农村发展部副部长冯德进介绍欧盟委员会2023年10月在越南进行打击IUU捕捞第四次检查的结果时表示，截至目前，越南渔业已基本克服了欧盟委员会建议的内容，已制定并完善了法律框架，满足打击IUU捕捞、渔业可持续发展的要求。

目前，渔业基本完成远洋渔船VMS设备安装工作，不具备合法捕鱼资格渔船和违反IUU捕捞高风险渔船已被地方列入监测管理名单。

第四次检查以来，捕捞水产品追溯规定的执行比以往更加严格。在实施打击IUU捕捞的应急解决方案方面取得一定的成果。

冯德进强调，打击IUU捕捞是渔业行业的一项重点任务。解除“黄牌”警告非常重要，不仅有助于提高对欧盟水产品出口额，而且为越南可持续发展水产养殖和开发业创造机会。“黄牌”警告对越南海产品产业来说是一个巨大的风险，但从积极的角度来看，这是越南审视自己的一次重要“考验”。（完）