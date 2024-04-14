努力保障旅居中东地区的越南公民的安全

4月14日，据越南驻以色列大使馆和越南驻伊朗大使馆的消息称，近日以色列与伊朗之间紧张局势复杂难料、不断升级。

此前，越南外交部指示越南驻中东地区使馆与当地政府和外交使团密切配合，加强公民保护措施，指派人员值班，并定期与当地越南人社群联系，以不断更新信息。截至目前，这些地区越南公民的情况仍然安全。

贯彻落实外交部指示，越南驻以色列大使馆和越南驻伊朗大使馆已就确保安全的措施向公民提供建议；继续密切关注事态发展，与当地越南人社群代表保持经常性联系，制定适合冲突发展的防护计划，保护越南公民的安全。

越南外交部建议越南公民暂时不要前往冲突地区。当地越南公民需要密切关注事态发展；积极采取必要的安全保障措施；严格遵守当地政府规定，不人群聚集，限制出行；遇到困难或需要帮助时，请立即联系越南驻以色列大使馆和越南驻伊朗大使馆。

需要帮助的越南公民可以联系：

越南驻以色列大使馆电话： 972-50-818-6116 和 972-52-727-4248、 972-50-994-0889

越南驻伊朗大使馆电话： 98 21 22411670 和 98 9306 459 865

越南外交部领事司公民保护热线电话： 84 981 84 84 84。（完）