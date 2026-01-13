努力保护滨恩国家公园生物多样性 创造绿色生计

目前，多项研究项目已帮助有关部门明确了物种数量、物种组成、分布情况以及威胁其数量下降的风险因素，从而制定切实可行的野生动物，尤其是列入《越南红皮书》的珍稀特有物种的保护方案。

目前，许多课题和项目已取得显著成效，不仅有助于保护濒危野生动物，还吸引游客前来开展生态旅游，从而为当地居民创造更多就业机会，为滨恩国家公园生物多样性保护工作作出积极贡献。

滨恩国家公园已制定并实施多项保护野生动物资源的科技课题和项目，包括：啮齿类动物现状调查评估项目，制定保护与发展部分具有经济价值物种计划（2022—2024年）；两栖动物综合研究项目；“鼷鹿科动物生物特性研究，建立人工繁育模式并提出保护与发展方案”（2023—2026年）课题；以及“滨恩国家公园猕猴属（Macaca）物种调查和保护项目”（2019—2022年）等。

除开展各项调查与保护项目外，隶属于滨恩国家公园管理委员会的生物保护与发展及森林环境服务中心目前正开展饲养和救护15种野生动物，其中包括多种稀有物种，如红面猴、孔雀、豆蔻龟等。野生动物在完成救护和护理后，护林员将把符合条件的个体放归自然林区。同时，护林力量还开展部分野生动物的人工繁育工作，以既服务于保护目标，又推动当地居民生计模式发展。

滨恩国家公园管理委员会生物保护与发展及森林环境服务中心副主任陈文雄表示，目前中心正在照护和救护15种珍稀野生动物，这些动物主要来自民众主动上交。动物被接收后，将接受护理、饲养和野性评估，只有在具备回归自然条件的情况下，才会被重新放归其自然栖息地。

红脸猕猴（Macaca arctoides）。 图片来源：越通社

与此同时，在开展珍稀动物饲养与保护工作的同时，滨恩国家公园管理委员会还积极宣传、动员民众不得非法捕猎野生动物，并参与当地珍稀物种保护活动。同时，管理委员会呼吁国际组织关注自然保护领域，发挥桥梁作用，吸引各类组织参与投资、科研和支持自然保护工作，持续开展珍稀动物救护、护理与放归自然等活动。

滨恩国家公园管理委员会副主任阮廷孝表示，单位已成功保护多种珍稀野生动物，并建立多种新型经济模式，为当地居民创造就业、提高收入。今后，管理委员会将继续实施科技课题和项目，加强珍稀动物保护与发展，同时提升缓冲区社区对自然珍稀物种价值的认知。

据统计，目前清化省拥有滨恩国家公园、春连国家公园、2个自然保护区、2个物种与栖息地保护区以及4个景观保护区，共记录森林植物1417种、森林动物1811种。其中，336种动植物被列为优先保护的濒危珍稀物种。清化省各国家公园和自然保护区将继续加强生境保护与恢复，强化湖区和湿润热带常绿林区域的监测工作，同时提高缓冲区居民对珍稀野生动物价值的认识，为生物多样性保护作出贡献。

清化省滨恩国家公园总自然面积逾1.4万公顷，分布于如清、春泰、春平、化葵和如春等乡。园区内记录有1417种高等植物和1536种动物，其中多种被列入《越南红皮书》和世界自然保护联盟濒危物种红色名录的稀有物种。（完）