新闻
努力保护各个地质公园的价值
同文岩石高原联合国家教科文组织全球地质公园管理委员会主任黄春敦表示，同文岩石高原于2010年获UNESCO列入全球地质公园网络，彼时成为东南亚地区首个全球地质公园。经三次再评估（2014，2018和2022年），同文岩石高原地质公园的价值继续完成按照全球地质公园网络指标的一些内容。同文岩石高原UNESCO全球地质公园已实现好UNESCO全球地质公园审定专家代表团的各项建议，如河江省已优先投资兴建和升级改造同文岩石高原UNESCO全球地质公园供水系统，包括18个悬湖工程、16个生活用水供水工程和2个多目标水库以及生计改造供水系统，总经费达577.849万亿越盾(约合2530万美元)。河江省还为同文县兴建3个投资总额超过560亿越盾的供水系统。截至目前，项目已完成并投入使用。
黄春敦强调，今后，河江省将继续在苗旺县开展类似项目。与此同时在河江省规划中已预计将在地质公园地区的县份至少开展一个类似项目。未来，同文岩石高原UNESCO全球地质公园需继续开展更多项目，因游客需求和数量日益增加。
据高平山水UNESCO全球地质公园管理委员会管理委员会副主任韦陈垂表示，近期，高平山水公园已在重庆县潭水乡快基石头村遗产点举行垃圾源头分类、收集和处理集训会议；完善高平市高平山水UNESCO全球地质公园信息中心展览纲要并递交高平省投资与建设项目管理委员会；对法式古老别墅遗产点现状进行考察以制定改造和保护法式古别墅成为各民族文化博物信息中心等。
为了在越南建设一个统一和有效的UNESCO全球地质公园管理模式，郑海山强调，2023年下半年，越南地质公园专门小组将继续引导各地方按照UNESCO指标开展地质公园地区遗产点管理和保护工作；向科技部自然科学小组提出医学援助地方发展地质公园的建议。
与此同时，小组将援助开展《得农UNESCO全球地质公园地区遗产价值保护和发扬方案（2020-2025年阶段，远期到2030年）》；同咨询考察专家小组配合，选择和运行得农全球地质公园地区的第四条旅游线路。
此外，小组将同建议高平、得农和谅山等省份政府建设科研中心，会议、研讨会中心，专家居住和服务区与各地质公园文化公园相结合；将UNESCO全球地质公园管理委员会建设成为事业行政单位；继续配合开展地质公园地区门票收费方案，以用于开展地质遗产保护、环境保护和提升地质公园区居民生计等活动。
特别，小组将参加在摩洛哥举行的第十次UNESCO全球地质公园网络；继续关注引导地方按照UNESCO的指标开展地质动员地区遗产点管理和保护工作。（完）