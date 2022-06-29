助推越南与土库曼斯坦企业开展营商合作的机会

29日，越南贸易与工业联合会（VCCI）同土库曼斯坦外交部和土库曼斯坦工业家与企业家联合会联合在河内举行越南与土库曼斯坦商务论坛。这是由该国外交部副部长哈吉耶夫（Vepa Hajiev）率领由40多家企业代表组成的代表团访问越南期间举行的系列活动之一。

哈吉耶夫高度评价两国30年来在促进外交关系和经济合作方面所付出的努力。然而，两国贸易合作、吸引投资和贸易促进效果仍尚未与两国潜力和优势相称。特别的是，两国推动互利合作的潜力仍巨大。

土库曼斯坦天然气储量位居世界第四。此外，该国的优势还有棉花、布料、地毯等。与此同时，越南优势产品为工业产品、茶叶、咖啡、水产品等。越南经济模式转型经验丰富并已取得巨大成功。这正是两个经济体合作促发展的重要因素。哈吉耶夫表示相信，论坛将成为两国企业需充分利用，寻找营商合作的良好机会。

论坛上，越南贸易与工业联合会副主席裴仲义表示，2020和2021年尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但越南仍是世界上GDP增长达2.58%的少数国家 之一。2022年第一季度GDP增长达5.03%，第二季度为6%，2022年预计可达6.9%。2021年，越南GDP规模为3680亿美元，位居第41，进口规模6680亿美元，居世界第20位。预计未来十年，越南GDP规模将超过10000亿美元。越南营商投资环境开放度名列世界第一，已签署17项自贸协定。

与此同时，凭借政治稳定、人力资源丰富和质量良好，基础设施和数字化转型快速升级的优势，越南正成为世界上吸引外资的领先目的地之一。截至目前，来自139个国家和地区的企业对越南投资总额达4200亿美元。2021年，在新冠肺炎疫情放缓后，LG、 Samsung、 Intel和 LEGO世界各大集团继续加大对越南投资力度，

目前，越南贸易与工业联合会会员企业近200家，是代表越南企业开展贸易促进的单位并一直主动向国内外企业提供援助。该机构将为土库曼斯坦对越投资搭建桥梁，同各伙伴保持密切配合，为两国企业之间的长期合作发展做出努力。（完）