助力越南商品征服加拿大市场的支撑平台

从一家创立于1981年的家庭式小店起步，好运超市（Lucky Supermarket）与东方集团（Đông Phương Group）已发展成为加拿大西部地区规模较大的亚洲食品分销系统之一。经过45年的发展，该企业不仅服务于旅加越南人社群，还成为推动越南农产品、食品及消费品深入进军加拿大市场的重要渠道之一。

目前，好运超市在埃德蒙顿、卡尔加里、温尼伯和萨里等城市拥有9家超市，每个销售点面积从2300至5000平方米不等。通过从越南采购、进口、分销到零售的闭环模式，越南商品能够更快送达消费者手中，减少中间环节并提升竞争力。

越南驻加拿大大使馆商务参赞陈秋琼接受越通社驻加拿大记者采访时表示，东方集团不仅为好运超市系统供货，还是“枫叶之国”多家大型连锁超市的分销合作伙伴，有助于越南商品更广泛地触达消费者。

值得注意的是，该企业已在越南建立起采购网络，使商品能够直接从工厂和原料产地运往加拿大，无需像以往那样经第三国中转。因此，目前越南原产商品在好运超市产品目录中的占比约为30%，对于一家在海外运营的超市连锁而言，这一比例相当高。

每年，东方集团进口约500个装载越南商品的集装箱。按照计划，到2030年该企业将新增10家超市，进一步拓展越南商品在加拿大的发展空间。

好运超市创始人阮晋巴表示，当前加拿大消费趋势正迅速转向深加工食品、方便食品、素食、植物性产品以及符合年轻群体需求的商品。这些领域是越南企业若想扩大市场份额的话需要注重投资的方向。

陈秋琼指出，好运超市的发展不仅有助于扩大越南商品的市场份额，还为国内企业直接接触加拿大现代分销系统创造了条件。近年来，越南驻加拿大商务处与好运超市及东方集团联合举行许多企业对企业（B2B）对接活动，组织加拿大进口商赴越南寻找货源，同时支持国内企业根据加拿大市场需求调整产品，提升越南商品在加拿大市场中的认知度。

另外，越南企业需继续推进产品质量标准化，加大对深加工食品、方便食品及植物性产品的投资力度，同时改进设计与包装，并主动与在加拿大拥有强大分销系统的进口商合作。这被视为越南商品不仅服务旅加越南人社群，而且征服本地消费者及其他族群的重要路径。

经过45年发展，好运超市已成为越南商品在加拿大供应链中的重要一环。凭借贸易促进机构的支持及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的优势，国内出口企业与加拿大进口商及零售体系之间的连接模式正为越南商品在这一高标准市场扩大份额奠定坚实基础。（完）