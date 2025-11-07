新闻
助力越南企业发展绿色、可持续农业
会议吸引了来自农业企业、合作社、行业协会、金融机构、专家和发展支持组织的众多代表参加。
越南可持续发展管理研究院院长阮芳灵表示，ESG不仅是一种趋势，更是帮助越南农业企业拓展全球市场、获取绿色资金、树立可持续发展品牌的关键。通过AGREEN项目，研究院希望陪伴企业共同践行ESG理念、对接绿色信贷，推动可持续增长模式在农业领域的传播。绿色转型不仅是一种责任，更是越南企业与世界共同发展的机遇——今天播下“ESG的种子”，未来必将收获“绿色农业的丰收季”。
乐施会越南代表、项目经理范雪梅指出，践行ESG与公平金融不仅有助于企业拓展绿色融资渠道，还能促进形成更具包容性、责任性和可持续性的经济体系。通过AGREEN项目，乐施会与亚洲公平金融网络希望推动绿色金融生态系统建设，为企业、银行及发展组织创造合作平台，共同推进越南绿色转型进程。
与会专家认为，在当前阶段将ESG应用于农业行业是企业提升竞争力与实现国际融合的必然要求，内容重点包括可追溯性、信息透明度以及欧盟无毁林法案（EUDR）中的环境责任要求。此外，专家们还介绍了多种绿色金融工具、优惠信贷方案及支持企业向可持续生产模式转型的解决方案。
越南可持续发展管理研究院主办的ESG系列培训活动将于近期在岘港市继续举行，力争打造一个切实的交流与合作平台，携手越南企业走向绿色、公平、可持续的农业发展之路。