2月11日，岘港市人民委员会颁布了关于展开《2026-2030年阶段岘港市科技发展方案及2035年愿景》的第54号计划。该方案总投资超过1320亿越盾（约合人民币3473.6万元），旨在推动数字化转型、创新创业及技术基础设施建设，为新时期经济社会可持续发展奠定基础。



根据第54号计划，2026年，岘港市将重点完善相关机制和政策，促进应用研究、发展高科技产品并支持企业改革创新。这是落实中央关于推动科学技术、改革创新及数字化转型各项决议和战略导向的延续，为城市经济社会发展注入强劲动力。



岘港确定数字化转型为2026年发展的支柱之一。该市将大力推进国家和地方数字基础设施发展，提升信息技术在管理调控、公共服务及生产经营中的应用水平；调动各方资源建设数据平台，加快完善共享数据库以服务数字政府、数字经济及数字社会。宽带互联网覆盖扩大、电信基础设施加强、高速服务信号覆盖及信息安全保障，有望为企业及民众接触现代数字服务营造有利环境。

岘港继续巩固和发展创业创新生态系统，出台多项优惠政策以吸引投资资金并推动创业企业强劲发展。该市鼓励设立风险投资基金，吸引国内外战略投资者；支持100%的创业项目接受深度培训课程。地方发挥创新支持中心、企业孵化器、联合办公空间及创业投资基金的优势，为高科技企业的成立与发展创造有利环境。



为满足技术基础设施需求，该市正部署多项优先发展高科技研究、生产与应用体系的重点项目。突出项目包括：设在第二软件园的人工智能实验室及研究机构、先进芯片封装技术生产测试实验室、岘港创新空间——为孵化基地、研究提供创意工作空间及技术设备，投资设备并升级合并乡坊总部局域网系统。这些基础设施项目有望为高科技研究、应用与生产打造强劲的支撑生态系统。



2026年部署开展的重点计划和项目，将助力岘港市发展成为技术投资商青睐的目的地、创新创业中心及数字化转型的成功范例，为经济社会可持续发展作出积极贡献。（完）