加速推进充电基础设施建设 推动新能源车辆发展

在气候变化与环境污染日益严重的背景下，政府正在为新能源车辆推出多项扶持政策，为这种绿色出行方式的普及铺平道路。充电基础设施被视为推进这种交通方式的关键因素，然而其发展却难以跟上电动车的快速增长。

根据越南汽车制造商协会（VAMA）的报告，2024年，越南电动车总销量接近9万辆，是2023年的2.5倍，是2022年的11.2倍以上。预计到2030年，越南将拥有约100万辆新能源汽车，这一数字到2040年可能增长至350万辆。

面对这个增长速度，国际能源署（IAEA）建议，越南在未来15年内需建设10万至35万个充电站，相当于每10辆电动车配备一个充电站的比例。

目前，除了VinFast正在全国范围内建设充电站系统外，进入越南市场的其他新能源车牌仍面临诸多困难。甚至在过去一到两年里，越南市场虽曾迎来一些中国新能源车，但最终这些车型也因在充电站建设上的劣势而选择退出市场。

根据专家们的观点，电动车充电基础设施的另一个问题是缺乏关于建设位置、地点、充电源标准以及电气安全、消防安全等方面的技术规定。因此，充电桩和充电站的建设缺乏同步性是难以避免的情况。

从农业与环境部的角度来看，气候变化局温室气体排放管理部负责人梁光辉表示，充电基础设施方面存在的问题不仅在于数量不足和建设标准缺失。充电站的建设是为了方便民众的使用，但还要考虑到电源、电源类型以及输电方式等一系列问题。

为了解决这一问题，越南汽车制造商协会（VAMA）代表透露，法律需要对电源和充电标准制定具体的规定，让企业考虑、研究和投资。

科技环境与建材司副司长透露，该司正在与相关单位制定相关标准，并在高速公路服务区、公交车站和城区建立充电站体系，为用户创造最大便利。

目前，充电基础设施方面所存在的障碍，正成为阻碍新能源车辆发展的主要原因。因此，不仅政府管理部门需要承担完善充电基础设施的责任，新能源车辆制造商也需进行技术研究和创新，使充电过程更加简单、便捷，并达到同步性。从而加速推进充电基础设施建设，有助于为绿色交通工具取代传统化石燃料交通工具奠定基础，迈向到2050年实现净零排放（Net Zero）目标，正如越南总理在COP26大会上所提出的承诺一样。（完）