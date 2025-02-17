加拿大愿与越南在可再生能源和采矿领域开展合作

越南工贸部副部长阮黄龙于2月17日在河内会见加拿大萨斯喀彻温省贸易与出口发展部长沃伦·凯丁（Warren Kaeding）。

会见中，阮黄龙对加拿大代表团访问越南表示热烈欢迎，并强调，萨斯喀彻温省与越南在多个领域保持着深厚、全面且的合作关系；希望随着两国以及萨斯喀彻温省的开放经济政策、加拿大积极实现市场多样化和积极实施加拿大印太战略，越南与加拿大，特别是与萨斯喀彻温省的经济关系将在未来得到更加强劲的发展。

沃伦·凯丁感谢阮黄龙的热情接待。他高度评价越南近年来的经济发展，并肯定萨斯喀彻温省与越南具有诸多互补优势。萨斯喀彻温省愿进一步加强合作，特别是在贸易、农业、绿色能源、可持续采矿和职业培训等领域的合作。除传统领域外，萨斯喀彻温省还希望加强与越南在可再生能源、矿产开发和加工以及创新领域的合作。

阮黄龙认为，双方应将合作活动具体化。双方就签署合作备忘录进行了探讨，并指定双方技术层级负责具体落实备忘录的内容，其与 2024 年 3 月在河内举行的越加经济联合委员会第 2 次会议上达成的进一步促进两国政府和地方各级贸易与投资合作的内容保持一致。（完）