加拿大国际食品展：越南企业进军北美市场的支点

越南企业积极参与从4月29日至5月1日在蒙特利尔举行的加拿大国际食品展（SIAL Canada），彰显了将越南商品打入加拿大乃至北美市场的坚定决心。这不仅是向国际进口商、分销商和零售商推介越南农产品及加工食品的良机，更体现了越南大力推动出口、促进市场多样化并提升越南商品在全球供应链中的地位的发展方向。



今年，越南驻加拿大商务处在 加拿大国际食品展上设立了越南展区，为15家企业提供商品展示支持，并协助另外5家企业设立独立展位。此举旨在助力越南企业推广产品、寻找合作伙伴并拓展北美市场，特别是对于加工食品领域。



越南驻加拿大使馆商务参赞陈秋琼在接受越通社驻加拿大记者采访时表示，越南企业在此次展会上的参与度逐年显著提升，目标是进入加拿大的主流分销系统，建立品牌形象并寻找长期合作伙伴。



显而易见，越南企业的市场思维发生了积极转变，从针对利基市场的短期小额销售，转向对接主流消费渠道和极具潜力的战略合作伙伴。这是一个关键的转变，因为在加拿大这样高标准的市场中，挑战不仅在于产品质量，更在于能寻找合适的分销商、制定正确的市场战略以及具备长期协作的能力。



越南企业多年来在加拿大国际食品展上持续增加的曝光率，展现了一个明确的发展方向：以更加专业化、规范化的方式推动越南商品出海，进军高端市场，并逐步提升越南在全球食品供应链中的地位。在市场支持、标准化能力和长期品牌战略的加持下，加拿大国际食品展将继续成为越南商品在北美市场走得更远的重要支点。（完）