加快边境地区学校建设进度

高平省正在加快推进各边境乡11所学校的建设进度，决心在2026年内完工。这些工程有望为高山区学生创造更好的学习机会，为提高人力资源质量奠定基础，并为巩固祖国前哨的国防安全阵势作出贡献。

在谭水九年一贯制寄宿学校工地上，北宁有限责任公司已调动近100名工人和多台机械设备连续作业。至今，场地平整已完成约80%；教学楼部分基本完成地基工程。工地指挥长谢友兑表示，单位已调动10台挖掘机、6个施工队，保持连续施工、晚上加班、节假日不休，力争在2026至2027新学年之前完工。

在光中乡，跨级寄宿学校工程正进入地基和粗装施工阶段。河部建筑公司工人阮文俊说：“工作按进度连续进行，天气好的时候大伙儿就抓紧赶工。干部、工程师、工人和机械设备都被调动起来，分班连续作业以确保进度。”

高平省各边境乡的11所九年一贯制寄宿学校项目总投资约1.5万亿越盾。至今，100%的项目已完成可行性研究文件，各项目已同步开展，其中茶岭和夏朗的两个项目进度良好。

项目实施过程中遇到了一些困难，如地质复杂、岩石比例高、技术基础设施问题、熟练工人短缺、燃料和建材价格波动等。

高平省投资建设项目管理委员会主任阮辉煌表示，该单位已集中指导各承包商主动克服困难，配合各厅局、地方处理场地、材料、手续等问题；要求施工单位严格遵守质量、技术和劳动安全规定。

这些新学校不仅为学生，尤其是少数民族子女创造更好的学习条件，还有助于缩小教育差距，为地方可持续发展开辟机遇。（完）