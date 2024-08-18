加快纺织工业生产链以满足出口标准

为了满足出口市场的需求，不少纺织服装企业正在推动生产绿色化转型，采用绿色标准以及原产地规定。然而，越南纺织服装企业在绿色生产链和碳边界调整机制方面面临诸多挑战。

越南工贸部称，《欧盟绿色新政》被视为欧盟绿色转型的总体政策框架，为欧盟调整和提出一系列战略、行动计划，以及标准化在气候、能源、贸易、农业、工业、循环经济等领域的新规定和指令奠定基础。

有关纺织品服装行业的规定包括《到2030年可持续和循环纺织品战略》，其中值得一提的是与可持续产品生态设计相关的指令、关于废弃物的指令和生产者责任延伸制。

10号服装总公司总经理申德越表示，绿色生产不再是愿不愿意的问题，而是已成为硬性要求。即使在生产过程中，输入材料也由燃煤和燃气逐步转变为燃烧生物质，确保碳排放最小化。预计2024年，10号服装总公司全部项目投产，每年可减少碳排放2万多吨。

目前，越南纺织服装集团（Vinatex）在核算产品生命周期碳足迹时应用碳减排解决方案；同时，制定绿色循环生产战略。迄今为止，在环境方面，该集团成员每单位产品的用电量较2022年减少了2%。

然而，越南纺织服装集团认为，国内法律走廊仍然存在不足之处，纺织服装行业循环经济尚无具体政策法规。关于温室气体排放清单、碳税等的规定仍慢于国际应用路线图。

越南纺织服装协会副主席阮氏雪梅表示，为了适应眼前的困难，纺织服装企业继续灵活调控，抓住市场机遇，确定生产技术难度大、订单量小但附加值高的产品，而不是廉价，难以竞争的普通产品。

纺织服装企业还密切跟踪、更新和预测市场信息，制定可能的情景，并对生产经营活动有适合的计划。各家企业也积极适应绿色经济和循环经济的标准。

纺织服装单位除了遵守环保技术要求和工人福利政策外，还不断推进管理模式现代化、供应链追溯信息透明化；逐步制定和部署人力资源培训计划和规划，服务于向绿色经济和循环经济转型过程。这也是越南为实现2050年“零碳”承诺而采取的具体办法。（完）