加快完善和领域法律体系 推动核能创新应用

认识到原子能应用对国家经济社会发展事业的重要性，党和国家早已关注并指导这一领域。2008年，越南第十二届国会通过了《原子能法》。这是越南首次制定一部调整原子能社会关系，特别是关于核反应堆和核电站的法律，为落实党和国家推动和平利用原子能的主张提供了法律框架。

特别是，越南第十五届国会第八次会议期间，国会通过了第157/2024/QH15号决议，其中包括继续开展实施投资建设宁顺核电站项目的主张的内容，并责成政府紧急安排资源，按照职能机构的结论执行；研究修订和补充包括《原子能法》在内的相关法律。因此，《原子能法》需要研究修订和补充。

科技部部长黄成达表示，目前，科技部正在紧急制定《原子能法》（修正案）草案。这是一项紧迫的任务，旨在为宁顺核电站项目、同奈核科学技术研究中心项目等重要项目提供坚实的法律框架，为越南原子能行业可持续发展做出贡献。

大叻核反应堆。图自vinatom.com.vn

此前，1月15日，国会常务委员会已将《原子能法》（修正案）草案补充列入2025年法律和法令制定计划中；并预计将在第十五届国会第九次会议（2025年5月）提交国会进行审议，以及在第十次会议（2025年10月）上通过。

目前，科技部正在紧急制定并计划于2025年第一季度颁发关于核能技术与核安全国家重点科研计划。该研究计划旨在提高国内能力，实现核电厂项目安全有效的管理和运行。

同时，科技部核查服务于核能计划的人力资源现状；在此基础上，提出制定人力资源补充，国家治理人才、科研人员以及支持核能发展的科技人员培训的计划，预计将在2025年第三季度提交政府总理审议通过。（完）