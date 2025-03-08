Báo Ảnh Việt Nam

新闻

加快完善和领域法律体系 推动核能创新应用

原子能正在社会生活的许多领域中得到广泛应用。然而，《原子能法》中的许多规定已显露出不足，不再符合核科学技术的快速发展和国际一体化的要求。目前，越南科技部正在积极完善机制，以便越南能够继续安全、有效地发展和应用核技术。

认识到原子能应用对国家经济社会发展事业的重要性，党和国家早已关注并指导这一领域。2008年，越南第十二届国会通过了《原子能法》。这是越南首次制定一部调整原子能社会关系，特别是关于核反应堆和核电站的法律，为落实党和国家推动和平利用原子能的主张提供了法律框架。

特别是，越南第十五届国会第八次会议期间，国会通过了第157/2024/QH15号决议，其中包括继续开展实施投资建设宁顺核电站项目的主张的内容，并责成政府紧急安排资源，按照职能机构的结论执行；研究修订和补充包括《原子能法》在内的相关法律。因此，《原子能法》需要研究修订和补充。

 

科技部部长黄成达表示，目前，科技部正在紧急制定《原子能法》（修正案）草案。这是一项紧迫的任务，旨在为宁顺核电站项目、同奈核科学技术研究中心项目等重要项目提供坚实的法律框架，为越南原子能行业可持续发展做出贡献。

lo-phan-ung-hat-nhan-da-lat.jpg
大叻核反应堆。图自vinatom.com.vn
 

此前，1月15日，国会常务委员会已将《原子能法》（修正案）草案补充列入2025年法律和法令制定计划中；并预计将在第十五届国会第九次会议（2025年5月）提交国会进行审议，以及在第十次会议（2025年10月）上通过。

目前，科技部正在紧急制定并计划于2025年第一季度颁发关于核能技术与核安全国家重点科研计划。该研究计划旨在提高国内能力，实现核电厂项目安全有效的管理和运行。

同时，科技部核查服务于核能计划的人力资源现状；在此基础上，提出制定人力资源补充，国家治理人才、科研人员以及支持核能发展的科技人员培训的计划，预计将在2025年第三季度提交政府总理审议通过。（完）

更多>>

越南政府总理范明政与吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫参观胡志明主席遗迹区

越南政府总理范明政与吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫参观胡志明主席遗迹区

3月7日上午，越南政府总理范明政与正在对越南进行正式访问的吉尔吉斯共和国总理阿德尔别克·卡西马利耶夫（Adylbek Kasymaliev）一同参观了位于河内主席府的胡志明主席遗迹区。此前，卡西马利耶夫在胡志明主席陵敬献花圈。
更多

Top