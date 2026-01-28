加快完善体制机制 管理与监督打击IUU捕捞工作





越南农业与环境部副部长冯德进在会议上作报告时表示，该部已对相关法律文件进行全面梳理，并建议根据实际情况及新法律、技术和科技要求，对有关规定进行修改、补充和完善。 2025年12月31日，农业与环境部长发布了第81/2025/TT-BNNPTNT号通知，规定渔业开发报告和日志的记录和提交，对渔船和渔港的水产量进行检查与监测，非法捕捞渔船名单，原材料核实和水产品原产地认证。2026年1月25日，政府发布了第41/2026/NĐ-CP号法令，详细规定了实施《渔业法》的若干条款和措施。



截至2026年1月24日，各地方已完成对19035艘注销登记渔船（自2020年以来）的数据核查、统计和录入工作，并在数据库中予以公示。此外，46198艘船长6米以上的渔船已接入eCDT系统。目前，各地已指导相关职能部门引导渔民在eCDT系统上申报进港、离港信息。



为加强对渔船注销登记及“三无”渔船（无登记、无检验、无许可证）的严格管理，农业与环境部于2026年1月1日颁布了通知，对渔船检验员、技术安全保障、渔船及渔政公务船、养殖辅助船的登记与注销、悬挂国旗和船舶标识等作出具体规定。



据各地报告及国家渔业数据库（Vnfishbase）更新的数据，目前从事渔业捕捞后勤服务的船舶共3303艘，均已依法取得许可并按规定接受管理。自2024年至2026年1月24日，发现失联6小时以上、在海上停留超过10天或越界捕捞的渔船20127艘，已处理19783艘（达98.29%），其中4468艘被处以行政处罚。

越南农业与环境部副部长冯德进在会议上作报告。图自越通社

农业与环境部已向17个省市人民委员会主席发文，要求对142家向欧盟出口水产品的加工和出口企业进行检查。目前，全部17个地方均已要求当地企业进行申报，并成立跨部门工作组，对出口到欧盟的水产品批次开展全面检查。



在打击IUU捕捞成果方面，各地目前登记并更新至Vnfishbase系统的渔船总数为79220艘（达100%）。至于不具备作业条件的渔船，各地方已实施有效管控措施。



在会议上，越南驻比利时大使、越南驻欧盟代表团团长阮文草表示，欧盟委员会（EC）高度评价越南政府、各部委、地方政府及指导委员会在落实IUU捕捞相关建议方面所展现出的坚定决心和有力指导。EC对越南在完善法律环境、应用科技以及构建从中央到地方的检查与监督体系方面所作出的认真努力给予认可。



陈红河在会上发表总结讲话时，要求农业与环境部、政府监察署、国防部、公安部、司法部以及科学技术部继续成立检查与督导工作组，对各地落实政府总理及指导委员会关于打击IUU捕捞指示、EC所提出问题的执行情况进行检查，并于2月15日前完成。



与此同时，各地方须制定全面检查与监察计划，明确省级领导及各厅局负责人的具体责任，集中检查对违法渔船实施行政处罚的执行情况。



陈红河要求各部委和地方在其职责范围内落实相关任务，严格管控捕捞水产品来源，对违法行为依法从严处理。



他同时要求继续完善VMS、Vnfishbase和eCDT系统，与VNeID实现互联互通；并建议农业与环境部向欧盟提供应用程序及访问权限，使其能够直接查阅相关数据，同时将通过VMS设备实施渔船航程监管的内容纳入报送EC的报告中。



副总理要求农业与环境部主持制定了各地方渔业可持续转型计划，提出信贷、培训与技术转让的政策，服务于发展远海养殖、旅游业或为渔民创造新的生计机会。



他要求将上述内容系统汇总成文件并提交欧盟委员会审议，证明越南在打击IUU捕捞问题上已采取可持续且务实的方式。（完）