加强青年一代对越老特殊关系的宣传教育

裴氏明怀表示，越老特殊关系是由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席以及两国历代领导人和人民辛勤培育，历经诸多考验锤炼，已成为国际关系史上典范、坚贞、纯洁、罕见的友好关系，是两国人民共同的宝贵财富。越南祖国阵线及其成员组织始终将维护和发展越老关系视为自身的责任，也是发自内心的使命。本着这一精神，两国阵线机构将从1月28日至31日在乂安省举行2026年“建设越老和平、友谊、合作与共同发展边界线”的国际会议，旨在具体落实两国各自的党代会决议。



通伦·西苏里强调，两国阵线机构对两党具有重要作用，与两国历史紧密相连，并在下一阶段具有极其重要的意义。两国革命的成功离不开两国阵线的重要贡献。通伦·西苏里建议，两个机构继续发扬传统、密切配合，以完成好肩负的责任。



通伦·西苏里对越南祖国阵线和老挝建国阵线将在乂安省配合举行2026年“建设越老和平、友谊、合作与共同发展边界线”的国际会议表示欢迎，并希望，两个机构将配合组织更多类似有意义的活动，同时交流、分享工作经验，促使工作、任务日益务实。



同时，通伦·西苏里建议胡志明共产主义青年团将继续与老挝人民革命青年团（LPRYU）密切配合，组织相互交流、访问等活动，以及加强宣传教育工作，进一步推动对人民，尤其是青年一代更深入了解两国“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”关系的重要性和根源，以继续维护、发扬越老两党、两国的特殊关系。（完）