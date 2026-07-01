越南社会科学翰林院与韩国国际交流财团30日在河内联合举行题为“新纪元越韩全面战略伙伴关系”的第七届越韩未来论坛。



本届论坛的目的在于加强学术交流和政策对话，促进两国各研究机构、政策制定者、专家、学者及相关组织的对接，同时提出政策建议，以推动越韩全面战略伙伴关系在新阶段不断发展。



越南社会科学翰林院副院长邓春青博士致开幕词时表示，目前，越韩关系实现快速、全面且富有成效的发展，已成为越南双边合作的成功典范之一。他指出，两国政治互信不断得到巩固，高层交往保持频繁；经贸、投资、科技创新、数字化转型及人文交流等领域的合作持续得到扩大，为进一步深化两国全面战略伙伴关系奠定重要基础。



回顾越韩未来论坛的发展历程，邓春青强调，经过六届成功举办，该论坛已成为具有影响力的学术对话机制，有助于增进相互理解，促进学术交流，为政策制定提供智力支持。



第七届越韩未来论坛现场。图自越通社

韩国国际交流财团主席宋贵都教授、博士表示，在两国关系提升为全面战略伙伴关系后，越韩合作正迈入更加深入、务实的发展阶段。双边合作领域不仅局限于贸易和投资，还拓展至高科技、能源、供应链、人力资源开发及未来产业等领域。他相信，本届论坛将为双方开辟新的合作方向，为两国关系持续全面发展奠定基础。



越南外交部常务副部长阮明羽强调，越南党和政府始终高度重视对韩关系，并高度评价越南社会科学翰林院与韩国国际交流财团联合举行该论坛，有助于增进两国互相理解、促进学术交流并提出进一步深化双边关系的政策建议。



他认为，两国专家、学者和科学家应重点研究未来影响越韩关系的战略环境，同时推动双方在经济、贸易、基础设施、供应链、能源、经济安全、科技创新、数字转型及人工智能生态系统建设等领域的合作。（完）