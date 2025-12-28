加强越老边境管理与发展合作

越通社驻老挝记者报道，越老边境代表团第34次年度会议于12月25日至27日在老挝首都万象举行。越方代表团团长为越南外交部常务副部长阮明宇；老方代表团团长为老挝外交部副部长迈通·塔马冯萨（Maythong Thammavongsa）。

会上，双方就《2016年越老陆地边境口岸和边界管理制度协定》（简称《2016年协定》）、第33次年度会议纪要实施情况进行了深入讨论和评估，同时指明未来合作方向，确保符合越老“伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接”关系。

双方一致评价称，在2024—2025年两年期间，越老边境联合专家代表团携手进行了10次实地考察，及时妥善处理了边境地区出现的相关问题。双方还密切配合做好边界线和界碑的管理与保护工作，按照《2016年协定》对边境地区内各建设工程进行严格管理。

另一方面，两国各口岸和通道的出入境管控工作均严格依照相关国际条约和双边协议执行，为维护边境口岸地区社会治安秩序作出了积极贡献。

此外，双方还协调采取系列业务措施，及时发现并有效遏制各类跨境、跨国犯罪组织和犯罪团伙；经常联合开展宣传教育工作，广泛普及越老边境法律文件以及相关双边协议和边境管理、保护制度等。

关于2026年重要的合作方向与任务，双方一致同意继续加强边界线和界碑管理与保护工作；抓好边境和口岸地区建设工程的管理；加大出入境管控力度；维护边境地区社会治安秩序；推动双方边贸合作关系向前发展；积极开展边境相关法律普法宣传活动。

双方一致同意对《2016年协定》进行适当修改补充，确保符合新形势新要求。按计划，越老边境代表团第35次年度会议将于2026年第四季度在越南举行。（完）