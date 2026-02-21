加强越美在科技、创新与数字化转型领域的合作

随同越共中央总书记苏林出席加沙和平委员会开幕会议期间，当地时间2月19日至20日，越共中央政治局委员、中央科技、创新与数字化转型指导委员会副主任、河内市委书记阮维玉在华盛顿分别与Rosen Partners集团、亚利桑那州立大学（ASU）、Meta公司及美国半导体行业协会（SIA）领导人举行工作会谈。



*在会见Rosen Partners集团执行经理丹尼尔·罗森（Daniel Rosen）时，阮维玉表示，河内市欢迎从事金融投资、城市基础设施建设、战略技术、电信、能源、医疗服务、教育、高端旅游等领域的美国公司和集团前来投资兴业。他建议Rosen Partners集团扩展至河内优先发展的“百年愿景”领域，考虑在河内建立研究中心。



阮维玉强调，河内将不断完善体制，拓宽市场准入，营造具有竞争力的投资环境，实施“绿色通道”制度，为Rosen Partners集团等战略合作伙伴确保净地供应。



*与亚利桑那州立大学战略技术计划董事总经理凯文·麦金尼斯（Kevin McGinnis）举行会谈时，阮维玉建议ASU考虑与越南各大城市签署合作协议，重点推动半导体产业发展，包括培养半导体人力资源、吸引美国一流半导体企业建设半导体芯片、人工智能（AI）、芯片设计、封装测试及先进材料生产的研发（R&D）中心。



另外，与河内市配合开发半导体劳动力培训计划，在和乐高科技工业区高科技、核心技术和基础技术等领域进行投资，与河内和胡志明市高等院校实施“高校内企业”试点模式并形成创新生态系统等。



阮维玉承诺为美国合作伙伴营造开放、便利、透明的投资环境，愿提供特殊机制，支持美国合作伙伴在越开展研究、培训和投资项目。



*2月19日下午，阮维玉会见了Meta公司首席全球事务总裁乔尔·卡普兰（Joel Kaplan）。他强调今后将继续加强与Meta的合作，完善与开发国家级越南语数据集，在保障数字主权的同时提升全球连接力和竞争力，协助越南将人工智能应用于生产生活中。



越共中央政治局委员、中央科技、创新与数字化转型指导委员会副主任、河内市委书记阮维玉会见Meta公司首席全球事务总裁乔尔·卡普兰。图自越通社

阮维玉还建议Meta支持越南将全球通用人工智能模型优化为符合越南语言、文化和法律系统的专业应用，为受人工智能影响的青年和劳动者提供数字能力培训，协助越南中小企业发展电子商务，配合打击网络虚假信息和诈骗等。



阮维语强调，越南与Meta的合作是进一步巩固越南与美国全面战略伙伴关系的一种方式。



*阮维玉20日上午会见美国半导体行业协会总裁约翰·诺伊弗（John Neuffer）时指出，越南的第57-NQ/TW号决议确定，掌握战略技术是核心任务，其中半导体芯片属于战略技术目录，涵盖专用芯片、AI芯片和物联网（IoT）芯片。



阮维玉代表中央科技、创新与数字化转型指导委员会提议与美国半导体行业协会配合开展STEM大学生在封装测试和设计方面的短期培训并互认证书；促进英特尔（Intel）、美满（Marvell）、安靠（Amkor）等SIA成员企业与越南企业的直接对接；协助完善吸引研发（R&D）投资的法律框架等。（完）