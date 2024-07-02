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加强越法政治关系和民间外交活动
杜文战在各场会见中表示，越南共产党代表团此访的目的是为进一步加强越法战略伙伴关系、巩固和发展越南共产党与法国各政党关系、越南祖国阵线与法国经济社会环境委员会（CESE）之间的合作关系，促进民间外交活动和对海外越南人的群众工作做出贡献。
杜文战在与法国共产党和法国经济社会环境委员会领导人交谈时对近年来越法战略伙伴关系在各个领域良好发展表示高兴，其中包括越南共产党和法国共产党之间以及两国人民之间的传统历史关系和深厚感情不断得到培育，越南祖国阵线与法国经济社会环境委员会的合作关系日益走深走实。
法方强调，法越两国仍有很大空间来推动关系朝着深广方向、务实发展；对越南对经济增长与社会进步和环境保护并肩前行，把人民置于社会经济发展政策之中心的观点表示赞同；尊重国际法，支持以和平方式解决争端；高度评价旅法越南人为法国繁荣昌盛以及法越关系作出的积极贡献。双方还讨论并商定加强党际渠道和民间外交合作，特别是越南祖国阵线与法国经济社会环境委员会合作的多项措施。
访法之旅结束前，7月2日上午，杜文战走访法越友好协会总部。 法越友好协会领导向越南代表团介绍了在越南开展的慈善活动和合作项目，并希望今后继续得到越南祖国阵线的支持。
杜文战希望继续得到法越友好协会的支持，特别是向法国友人推介越南风土人情，帮助旅法越南人融入所在国，支持越南在国际舞台上的立场，为加强两国合作关系和两个民族的友谊，促进法越两国和人民的和平与共同繁荣作出贡献。（完）