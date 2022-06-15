加强越法在行政人员培养和培训方面的合作

越南驻法国大使馆6月14日下午举行在法国国家行政学院就读的历届越南大学生和负责越南高级干部培训和培养工作的重要合作伙伴见面会，讨论和分享法国在该领域最新改革的信息。

法国驻越南大使尼古拉斯

·沃纳里（Nicolas Warnery）在见面会上发表讲话时表示，目前，法国正在实现行政管理现代化，以提升人们使用公共服务的质量。同时，法国还进行改革，进一步提高公务员培训质量。

尼古拉斯·沃纳里强调，法国一直选拔最优秀的学生来参加国家行政学院学习课程，并为越南学生提供奖学金，以及继续与越南各部委、行业、研究院、伙伴开展合作活动。

法国国家行政学院院长玛丽沃娜

（Maryvonne Le Brignonen）以视频录像形式发言时，向越南合作伙伴介绍法国公共行政的最新改革，其中包括法国公共服务学院的成立。

玛丽沃娜女士说，自2022年1月1日起，法国国家行政学院改名为

法国

公共服务学院。

与越南合作在法国公共服务学院的国际活动方面起着重要的作用。15年来，法国公共服务学院与越南的合作关系为加强两国政府之间的关系作出贡献。迄今，法国国家行政学院（如今是法国公共服务学院）已为越南培训和培养了近150名高级行政管理人员。

目前，法国公共服务学院与胡志明国家政治学院、国家行政学院和政府监察总署签署合作协议。

越南内务部副部长张海龙表示，多年来，法国国家行政学院一直是越南在干部和公务员，尤其是国家行政机关领导和管理者培训工作方面最重要的合作伙伴之一，为越南行政改革计划的实施、公务员制度改革和经济社会发展做出了重大贡献。

张海龙希望，未来，法国公共服务学院将延续法国国家行政学院与越南合作伙伴的合作传统，进一步加强对越南的合作与支持，助力帮助越南建设一个专业、负责任、活跃、透明和有效的公务行政。

近期，在法国驻

越南

大使馆的合作支持下，越南内务部与法国合作伙伴在行政改革、地方政府、公共组织、公务员培训和培养等领域成功举办了多项活动。值得一提的是，3月31日，越南内务部同法国公共职能与转型部举行公共服务和公共行政现代化领域合作协议签署仪式。

在法国国家行政学院就读的历届越南大学生表示希望，越法两国将继续为越南干部职员提供公共行政培训培养计划，以满足越南在加快行政改革背景下的新工作要求。（完）