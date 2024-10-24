加强越比企业对接 促进经济合作发展

10月23日，越南—比利时企业论坛在比利时首都布鲁塞尔举行，为越南企业介绍其产品，探索新合作潜力以及促进两国企业经济合作关系创造重要平台。

比利时参议院第一副议长兼比利时越南联盟主席安德里斯（Andries Gryffoy）在论坛上强调，越南成为充满活力且备受外商投资者青睐的目的地，同时对促进未来经济增长进程起着举足轻重的作用。安德里斯指出，越南经济运行平稳，地理位置具有战略价值，深度融入全球经贸合作网络，政治局势稳定等是大力吸引国际社会的关键因素。他强调，“越南独具一格且颇具吸引力的文化特色是引起比利时商界关注的优势”。

两国开展深层次、广范围合作已充分体现了这一点。比利时对越投资项目共95个，注册资本总额达11亿美元。拥有大型海港和发达的交通基础设施的比利时已成为越南商品进军欧洲市场的重要门户。

近年来，得益于法律改革和财政优惠，越南对外国投资者的吸引力越来越大。越南政府已多措并举深入推进财政改革发展、简化商业法规和提高劳动力素质。此举为投资者创造良好环境，为推动越南与欧盟之间贸易合作强劲发展做出贡献。

越南驻比利时大使、越南常驻欧盟代表团团长阮文草对双方合作关系不断拓展深化感到高兴。他认为，双方合作潜力和需求依然很大，双方须进一步扩大物流、海港、可再生能源等领域合作范围等。

比利时企业代表在论坛上就在越开展业务面临的有利条件和不利因素提出意见和建议。比利时South Export Alliance经理Coloval表示，越南制造业，特别是产品质量取得了长足进展。他高度评价与越南合作伙伴之间的合作关系并指出，《越欧自贸协定》（EVFTA）生效后，与区域内其他国家相比，越南具有更强竞争力，同时为投资商赴越进行投资并拓展市场创造便利条件等。（完）