加强越柬两国祖国阵线合作

3月23日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀在河内与柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安（Men Sam An）共同主持了两个阵线机构间的会谈及合作协议签署仪式。



裴氏明怀在会上表示，党际合作渠道发挥引领和导向作用，是两国在各领域上广泛深入合作关系发展的基础。自2026年初以来，双边关系取得了多项积极进展，特别是两党之间的高层活动以及越柬老三党领导人会晤，有助于增强政治互信、巩固战略合作，并开辟了多项新的合作方向。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。图自越通社

梅森安在会上表示，两国阵线组织将继续加强对两国人民，特别是年轻一代的宣传和教育，使其深刻理解两国关系的历史渊源，从而巩固和拓展两国间持久友谊，连接各代人，充分发挥两国领导人的引领作用。



会谈中，双方就越柬关系形势交换了意见，并就2026-2031年阶段合作协议的内容达成一致，为2026年及后续阶段合作活动的开展奠定基础。



根据协议，双方继续承诺紧密合作，以加强传统友谊和双边友好关系；提高人民，特别是年轻一代，对越柬两国睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系的意义和重要性的认识；维护和培育这些长期紧密关系，以确保其持续、长久地发展。



双方一致同意每年保持高层代表团互访，交流祖国阵线工作经验；每两年轮流举办国际会议或双边磋商，关于建设和平、友好、合作、共同发展的边界，中央阵线及边境各省代表出席。双方以线上或线下形式协调举办专题研讨会。



柬埔寨人民党副主席、柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席梅森安。图自越通社

双方还鼓励各地方阵线，特别是边境省份，加强合作、友好交流，动员人民建设和平、稳定与发展的边界。



值此2027年越柬建交60周年之际，双方将根据两党和两国政府的主张协调举办相关活动。



此外，双方将协调收集人民对合作关系的意见和建议，同时监督、推动两国政府各项协定、条约和合作计划的有效落实，在地区和世界融合的背景下促进各自国家的发展。（完）