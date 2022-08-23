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加强越日两国国会议员的交流
8月23日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、越日议员友好小组主席张氏梅在国会大厦会见了由众议员铃木宪和（Suzuki Norikazu）和日本自民党青年局代局长的参议员佐藤圭(Sato Kei)率领对越南进行访问的自由民主党青年局青年议员代表团。
越日议员友好小组主席张氏梅表示，越南始终重视和高度评价日本多年来对越南国家建设和发展事业的有效合作和支持。日本是越南在官方发展援助、投资、贸易、旅游、劳务合作、教育等领域的领先合作伙伴。
张氏梅同时对日本最大政党——自由民主党的作用以及越南共产党与自由民主党之间的良好关系，为未来奠定重要基础高度评价。她建议日本自由民主党青年议员继续为发展两党两国关系发挥积极作用，推动越日纵深战略伙伴关系迈上新台阶。
日本众议员铃木宪和与日本自由民主党青年局代局长、参议院议员佐藤圭在会见总强调，2023年是越南与日本建交50周年，日方愿进一步促进青年议员和各地青年、企业的交流，致力于为两国关系作出切实贡献。
会上，双方重点讨论了越南国会和日本国会的活动，有关越日议员友好小组组织结构、越南青年国会代表和日本自由民主党青年局、两国地方政府的组织结构和运行情况。（完）
越日议员友好小组主席张氏梅表示，越南始终重视和高度评价日本多年来对越南国家建设和发展事业的有效合作和支持。日本是越南在官方发展援助、投资、贸易、旅游、劳务合作、教育等领域的领先合作伙伴。
张氏梅同时对日本最大政党——自由民主党的作用以及越南共产党与自由民主党之间的良好关系，为未来奠定重要基础高度评价。她建议日本自由民主党青年议员继续为发展两党两国关系发挥积极作用，推动越日纵深战略伙伴关系迈上新台阶。
日本众议员铃木宪和与日本自由民主党青年局代局长、参议院议员佐藤圭在会见总强调，2023年是越南与日本建交50周年，日方愿进一步促进青年议员和各地青年、企业的交流，致力于为两国关系作出切实贡献。
会上，双方重点讨论了越南国会和日本国会的活动，有关越日议员友好小组组织结构、越南青年国会代表和日本自由民主党青年局、两国地方政府的组织结构和运行情况。（完）