加强越埃经贸投资合作

越通社驻开罗记者报道，在越南国家主席梁强对阿拉伯埃及共和国进行国事访问期间，越南政府副总理、外交部长裴青山8月5日会见了埃及规划、经济发展和国际合作部部长、越埃联合委员会埃方主席拉尼娅·阿尔玛莎特（Rania A. Al-Mashat）。



裴青山与拉尼娅·阿尔玛莎特在会上一致同意推动落实越南国家主席梁强此访期间双方达成的各项协议，其中包括于2025年内召开越埃联合委员会第六次会议和贸易工业小组委员会第三次会议；推动磋商，争取启动“越埃自由贸易协定”谈判，以此作为突破口，提升双边贸易额，实现可持续、互利共赢的经济贸易合作；积极推进谈判，力争早日签署包括《避免双重征税协定》在内的各项重要合作文件。



拉尼娅·阿尔玛莎特强调，埃及方面愿为越南企业创造便利条件，包括支持企业获取所需资金，以拓展在埃及的投资和经营活动。

*同日，裴青山还会见了正在埃及投资经营的越南企业——欧洲塑料股份公司领导领导班子。



在会见中，裴青山表示，越南党、国家和政府始终支持并与企业同行，这明确体现在关于发展民营经济成为社会主义定向市场经济重要动力的第68号决议中。



欧洲塑料股份公司董事长黄国辉在会上也提出了一些建议，旨在为企业在埃及市场的投资经营和融资活动创造有利条件，从而推动越南对埃及的投资活动发展。（完）